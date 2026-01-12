AKTIE IM FOKUS: Rüstungsfantasie treibt Deutz auf Hoch seit 2007

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Anhaltende Rüstungsfantasie hat die Aktien von Deutz am Montag auf den höchsten Stand seit Mitte 2007 getrieben. Zur Mittagszeit legten sie 5,3 Prozent auf 10,50 Euro zu und waren damit stärkster Titel im Nebenwerteindex SDax . Das Kursplus im noch jungen Jahr beträgt schon fast ein Viertel. Im abgelaufenen Jahr hatten die Papiere ihren Wert bereits mehr als verdoppelt.

Deutz entwickelt sich derzeit weg vom reinen Motorenbauer und sucht auch im Rüstungsbereich seine Chance. Konzernchef Sebastian Schulte bekräftigte jüngst in einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" die Transformation des Unternehmens. Demnach könnte sich die Mitte Dezember angekündigte Übernahme der niedersächsischen Firma Frerk perspektivisch auch im Rüstungsgeschäft bezahlt machen. Obendrein setzt Deutz auf Geschäfte rund um Rechenzentren./niw/mis