AKTIEN IM FOKUS: Citigroup-Empfehlung stützt Wolters Kluwer und Pearson

dpa-AFX
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX) - Kaufempfehlungen der Citigroup haben am Montag vereinzelt die Aktien von Medienkonzernen gestützt. Gefragt waren etwa die Aktien von Wolters Kluwer , die sich mit einem Anstieg um 1,8 Prozent an die Spitze im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx setzten. Sie stabilisierten sich damit weiter, nachdem sie zu Jahresbeginn ein Tief seit 2022 erreicht hatten. Ihnen gelang nach zwei Monaten die Rückkehr über die 50-Tage-Linie.

In London zogen die Papiere von Pearson am Montag um 1,7 Prozent an. Publicis dagegen konnten nicht profitieren: Sie gaben zuletzt in Paris um 0,4 Prozent nach. Die Citigroup hat die drei bisher erwähnten Aktien mit "Buy" in die Bewertung aufgenommen, während sie Informa , Relx und WPP neu lediglich mit "Neutral" einstuft. Deren Aktien entwickelten sich durchwachsen. Als abgeschlagener Verlierer sackte der Kurs von WPP in London um 3,8 Prozent ab.

Analyst Ciaran Donnelly beschäftigte sich intensiv mit dem Thema Künstliche Intelligenz (KI) und dem Einfluss auf den Sektor, der zuletzt schon darunter gelitten habe. Da es derzeit keine Aspekte gebe, die die Unsicherheit widerlegten, bevorzugt er Aktien, die bereits übertrieben stark abgewertet hätten im Zuge der KI-Bedrohungen. Daraus resultierend sei das Verhältnis von Chancen und Risiken nur bei drei Werten attraktiv./tih/ag/mis

