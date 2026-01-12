ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Zalando auf 'Neutral' - Ziel 32 Euro
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Neutral" belassen. Analystin Georgina Johanan rechnet mit einem soliden Quartalsbericht des Onlinehändlers. Ihre operative Ergebnisschätzung für das Jahr 2025 hob sie am Sonntag um 5 Prozent./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2026 / 16:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 00:15 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Das könnte dich auch interessieren
Kursbewegungen am FreitagEuropäische Aktien im Plus – Technologie- und Konsumgüteraktien sind gefragt09. Jan. · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 11.01.2026Aktienmärkte und Edelmetalle eröffnen 2026 mit ausgeprägter Stärkegestern, 19:58 Uhr · onvista
Trading-ImpulsSetup überzeugt: Französische Tech-Aktie bietet neues Kurspotenzial08. Jan. · onvista