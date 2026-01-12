ANALYSE-FLASH: MWB Research hebt FMC auf 'Buy' und Ziel auf 47 Euro

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus MWB Research hat FMC von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 46 auf 47 Euro angehoben. Die Beschleunigung des Aktienrückkaufprogramms wirke als Katalysator für die Bewertung des Dialysekonzerns, schrieb Harald Hof am Montag. Die zweite Tranche dürfte bereits im Mai 2026 abgeschlossen werden, statt bisher angenommen bis Mitte 2027. Damit sinke die Anzahl ausstehender Aktien um nahezu 10 Prozent./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 10:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Fresenius Medical Care
FMC Corp.
Fresenius Medical Care (ADR)
MWB

Das könnte dich auch interessieren

Pharma- und Saatgutkonzern
Bericht zu EU-Saatgutpolitik treibt Bayer weiter hoch08. Jan. · dpa-AFX
Bericht zu EU-Saatgutpolitik treibt Bayer weiter hoch
Bericht zu EU-Saatgutpolitik
Bayer nimmt Hoch aus 2023 ins Visier08. Jan. · dpa-AFX
Bayer nimmt Hoch aus 2023 ins Visier
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 11.01.2026
Aktienmärkte und Edelmetalle eröffnen 2026 mit ausgeprägter Stärkegestern, 19:58 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Aktien sind nicht teuer – jedenfalls nicht alle10. Jan. · Acatis
Alle Premium-News