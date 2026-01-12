ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für SAP auf 270 Euro - 'Buy'

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für SAP von 300 auf 270 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zeichen stünden 2026 bei den Walldorfern auf Beschleunigung, schrieb Michael Briest am Samstag. Er passte sein Kursziel allerdings etwas an die gesunkene Bewertung der Cloud-Branche an./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2026 / 03:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
SAP
UBS

Das könnte dich auch interessieren

Videoanalyse 09.01.2026
Alphabet überholt Apple – aber es gibt auch Warnzeichen09. Jan. · onvista
Alphabet überholt Apple – aber es gibt auch Warnzeichen
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 11.01.2026
Aktienmärkte und Edelmetalle eröffnen 2026 mit ausgeprägter Stärkegestern, 19:58 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Aktien sind nicht teuer! Jedenfalls nicht alle.10. Jan. · onvista-Partners
Alle Premium-News