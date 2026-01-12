Bankenverband warnt vor wachsender Kluft zu US-Konkurrenz

Frankfurt/Berlin, 12. Jan (Reuters) - Die deutschen Privatbanken warnen vor einem wachsenden Wettbewerbsnachteil für europäische Institute gegenüber ihren Konkurrenten aus den USA.

Während sich die Bankenregulierung in ⁠den USA und ‍Großbritannien mehr und mehr an der Wettbewerbsfähigkeit orientiere, kämpften die europäischen Banken darum, dass dieser Faktor überhaupt anerkannt werde, erklärte ‌Hauptgeschäftsführer Heiner Herkenhoff vom Bundesverband deutscher Banken (BdB) am Montag in Frankfurt. "Einfach so zu tun, als ginge uns ‍das nichts an, hieße, einen erheblichen Wettbewerbsnachteil europäischer Banken in Kauf zu nehmen."

Herkenhoff verwies auf die anstehende Umsetzung der finalen Basel-III-Regeln. In den USA werde voraussichtlich eine kapitalneutrale Lösung angestrebt. In Europa hingegen würden die Kapitalanforderungen für große Banken durch den stufenweisen Anstieg des sogenannten Output ‍Floors und das Auslaufen von Übergangsregelungen stetig ⁠steigen. Herkenhoff forderte zudem Erleichterungen bei der Regulierung, die er in Anlehnung an Bundesbank-Präsident Joachim Nagel als "kleinteilig, kompliziert und manchmal widersprüchlich" bezeichnete. Die EU-Kommission müsse ‍konkrete und spürbare Erleichterungen auf den Weg bringen.

Der Bankenlobbyist bezeichnete 2026 als Schlüsseljahr für die Wettbewerbsfähigkeit des Kontinents. "Europa ⁠wird ökonomisch nur zulegen können, wenn die deutsche Wirtschaft wieder in Schwung kommt, und zwar dauerhaft", betonte Herkenhoff. Die Bundesregierung kritisierte er für eine ambivalente Politik. Zwar seien mit dem Fiskalpaket oder ‍dem Standortfördergesetz einige Maßnahmen in ‌Bewegung gesetzt worden. Zugleich seien aber schmerzhafte Reformen, etwa bei den sozialen Sicherungssystemen, aufgeschoben und der Bürokratieabbau kaum sichtbar. Die dringend benötigten privaten Investitionen zögen deshalb noch immer nicht an.

Als "Lackmustest" für den Reformwillen der EU bezeichnete Herkenhoff die anstehende Reform des Verbriefungsmarktes. Zudem warnte er davor, den geplanten digitalen Euro in Konkurrenz zu bestehenden privatwirtschaftlichen Bezahllösungen zu stellen. Die Pläne der Bundesregierung für eine kapitalgedeckte private Altersvorsorge begrüßte er hingegen als ⁠wichtigen Impuls.

