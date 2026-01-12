Bericht: Bund will für rund 7,6 Milliarden Euro bei Tennet einsteigen

Reuters
Düsseldorf, 12. Jan (Reuters) - Die Bundesregierung steigt einem Medienbericht zufolge beim Stromnetzbetreiber Tennet Deutschland ein.

Der Bund habe ⁠die Verhandlungen ‍über eine Beteiligung abgeschlossen und wolle sich mit insgesamt rund 7,6 Milliarden ‌Euro an dem Unternehmen beteiligen, berichtete das Nachrichtenportal "Politico" am Montag unter ‍Berufung auf eine Vorlage des Bundesfinanzministeriums an den Haushaltsausschuss des Bundestags. Von dem Ministerium war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. Tennet Deutschland ist eine Tochter des niederländischen Staatskonzerns Tennet ‍Holding.

Die Nachrichtenagentur Reuters hatte bereits ⁠Mitte November auf Basis von Dokumenten des Finanzministeriums berichtet, dass die Bundesregierung einen Einstieg beim ‍Stromnetzbetreiber Tennet vorbereitet. Dafür trifft sie im Bundeshaushalt für 2026 finanzielle Vorkehrungen ⁠in Milliardenhöhe. Die Beteiligung in Höhe von 25,1 Prozent an Tennet Deutschland solle über die staatliche Förderbank KfW erfolgen.

Die niederländische ‍Regierung hatte den ‌Verkauf eines Minderheitsanteils an der Deutschland-Tochter des staatlichen Stromnetzbetreibers Tennet an ein Konsortium angekündigt. Sie will auch Deutschland ins Boot holen. Tennet Deutschland betreibt Netze von mehr als 14.000 Kilometern und ist damit der größte Übertragungsnetzbetreiber.

