DAX® - Das gleiche Bild: Allzeithoch

Regelmäßig schauen wir an dieser Stelle auf den DAX®-Kursindex. Dieser fasst die Entwicklung der deutschen Standardwerte ohne Berücksichtigung der Dividenden zusammen. Oftmals liefert die Analyse des Kursindex einen zusätzlichen Erkenntnisgewinn. Im konkreten Fall erwarten wir – analog zur Dow-Theorie – eine Bestätigung zwischen Performance- und Kursindex. Da letzterer ebenfalls mit einem Allzeithoch (9.471 Punkte) aufwarten kann, liegt diese Bestätigung zweifelsohne vor. Gleichzeitig hat der DAX®-Kursindex die Batterie an Monatskerzen mit kleinem Kerzenkörper „bullish“ nach oben aufgelöst. Last but not least, wurde mit dem Vorstoß in „uncharted territory” die Schiebezone der letzten Monate zwischen 8.600 und 9.300 Punkten zu den Akten gelegt. Rein rechnerisch hält der Ausbruch aus dieser Range entsprechend ein Kursziel von 10.000 Punkten bereit. Übergeordnet kann der Kurseinbruch vom Frühjahr zudem als „V-Formation“ interpretiert werden. Aus der Tiefe des zwischenzeitlichen Einbruchs ergibt sich sogar ein langfristiges Kursziel von 10.900 Punkten. Um das Risiko eines Fehlausbruchs gar nicht erst aufkommen zu lassen, gilt es in Zukunft, die Marke von 9.000 Punkten nicht mehr nachhaltig zu unterschreiten.

DAX® (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

