W​e​r​b​u​n​g von
HSBC Continental Europe S.A., Germany

DAX® - Das gleiche Bild: Allzeithoch

HSBC · Uhr
Artikel teilen:
HSBC Daily Trading

Das gleiche Bild: Allzeithoch

Regelmäßig schauen wir an dieser Stelle auf den DAX®-Kursindex. Dieser fasst die Entwicklung der deutschen Standardwerte ohne Berücksichtigung der Dividenden zusammen. Oftmals liefert die Analyse des Kursindex einen zusätzlichen Erkenntnisgewinn. Im konkreten Fall erwarten wir – analog zur Dow-Theorie – eine Bestätigung zwischen Performance- und Kursindex. Da letzterer ebenfalls mit einem Allzeithoch (9.471 Punkte) aufwarten kann, liegt diese Bestätigung zweifelsohne vor. Gleichzeitig hat der DAX®-Kursindex die Batterie an Monatskerzen mit kleinem Kerzenkörper „bullish“ nach oben aufgelöst. Last but not least, wurde mit dem Vorstoß in „uncharted territory” die Schiebezone der letzten Monate zwischen 8.600 und 9.300 Punkten zu den Akten gelegt. Rein rechnerisch hält der Ausbruch aus dieser Range entsprechend ein Kursziel von 10.000 Punkten bereit. Übergeordnet kann der Kurseinbruch vom Frühjahr zudem als „V-Formation“ interpretiert werden. Aus der Tiefe des zwischenzeitlichen Einbruchs ergibt sich sogar ein langfristiges Kursziel von 10.900 Punkten. Um das Risiko eines Fehlausbruchs gar nicht erst aufkommen zu lassen, gilt es in Zukunft, die Marke von 9.000 Punkten nicht mehr nachhaltig zu unterschreiten.

DAX® (Monthly)

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²



Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?


Kostenlos abonnieren



Wichtige Hinweise
Werbehinweise

HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de

2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
D
DAX (Kursindex)

Das könnte dich auch interessieren

DAX® - „5-Tages-Orakel“ sendet grünes Licht
g​n​u​b​r​e​W
09. Jan. · HSBC
DAX® - „5-Tages-Orakel“ sendet grünes Licht
MDAX® - Zweite Reihe mit Nachholpotenzial
g​n​u​b​r​e​W
09. Jan. · HSBC
MDAX® - Zweite Reihe mit Nachholpotenzial
DAX® - Erstmals über 25.000 Punkten
g​n​u​b​r​e​W
08. Jan. · HSBC
DAX® - Erstmals über 25.000 Punkten
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 11.01.2026
Aktienmärkte und Edelmetalle eröffnen 2026 mit ausgeprägter Stärkegestern, 19:58 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Aktien sind nicht teuer! Jedenfalls nicht alle.10. Jan. · onvista-Partners
Alle Premium-News