Dax startet unverändert in die neue Woche - Feiertag in Japan

Eine Stunde vor Handelsbeginn wird der Dax nahezu unverändert mit einem marginalen Minus von  0,16 Prozent bei 25.240 Punkten getaxt. Am Freitag hatte er mit zwischenzeitlich 25.281 Punkten eine neue Bestmarke gesetzt und dabei im neuen Jahr bereits wieder drei Prozent zugelegt. Trotz immenser geopolitischer Risiken bestätigte der Dax damit bisher seine positive Historie im ersten Monat des Jahres. Zentraler Kurstreiber bleibt die Hoffnung auf eine Belebung der deutschen Wirtschaft 2026

USA: S&P mit Rekordhoch

Die Aussicht auf Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed nach bestenfalls durchwachsenen Daten vom US-Arbeitsmarkt hat am Freitag für steigende Kurse an den US-Börsen gesorgt. Der marktbreite S&P 500 erreichte ein Rekordhoch, zur Schlussglocke betrug das Plus 0,65 Prozent auf 6.966,28 Punkte.

In den USA ist die Lage auf dem Arbeitsmarkt Ende des vergangenen Jahres gemischt ausgefallen. Während der Anstieg der Beschäftigung schwächer als erwartet war, ging die Arbeitslosenquote etwas zurück. Die Daten dürften aber dennoch Wasser auf die Mühlen derer sein, die von der US-Notenbank Fed mehr Tempo bei Zinssenkungen fordern. An der Technologiebörse Nasdaq ging es mit dem Nasdaq 100 um 1,02 Prozent auf 25.766,26 Zähler stärker aufwärts.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones49.266+ 0,55 Prozent
S&P 5006.921+ 0,01 Prozent
Nasdaq 23.480- 0,44 Prozent

Asien: Feiertag in Japan

 In Asien haben am Montag die wichtigsten geöffneten Börsen zugelegt. Während in Japan wegen eines Feiertags nicht gehandelt wird, legten die Kurse in China und Hongkong zu. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen zog im späten Handel um rund ein halbes Prozent an. In der Sonderverwaltungszone Hongkong zog der Hang-Seng-Index zuletzt knapp ein Prozent zu.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22551.939+ 0,00 Prozent
Hang Seng26.231+ 0,98 Prozent
CSI 3004.789+ 0,50 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future127,91- 0,02 Prozent
10-jährige Bundesanleihen2,83+ 0,01 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,19+ 0,04 Prozentpunkte

Devisen: 

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1665- 0,14  Prozent
Dollar in Yen158,06+ 0,47 Prozent
Euro in Yen184,39+ 0,02 Prozent

Rohöl:

SortePreisVeränderung
Brent63,48 USD9+ 0,29  USD
WTI58,20 USD+ 0,37  USD

Umstufungen von Aktien:

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR RHEINMETALL AUF 2200 (2340) EUR - 'BUY'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR MERCK KGAA AUF 155 (146) EUR - 'BUY'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SARTORIUS AUF 273 (266) EUR - 'NEUTRAL'

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR AUMOVIO AUF 62 (52) EUR - 'OVERWEIGHT'

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR MERCEDES-BENZ AUF 70 (68) EUR - 'OVERWEIGHT'  

