Devisen: Eurokurs legt leicht zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Montag im frühen Handel leicht zugelegt und sich damit weiter von seinem am Freitagnachmittag erreichten Ein-Monats-Tief erholt. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung mit 1,1666 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als noch am Freitagabend. Vergangene Woche hatte der Euro den Handel mit 1,1637 Dollar beendet, nachdem der Kurs zuvor bis auf 1,1618 US-Dollar und damit den niedrigsten Stand seit dem 9. Dezember gefallen war. Da am Montag weder in Europa noch in den USA wichtige Konjunkturdaten anstehen, rechnen Händler zum Wochenauftakt mit einem ruhigen Handel am Devisenmarkt./zb/stk