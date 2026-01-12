Dividendenalarm
Dividendenkalender heute, 12.01.2026
onvista · Uhr
Die Dividendentermine folgender Unternehmen sind heute, am 12. Januar 2026, wichtig. Alle Daten kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Number1411/Shutterstock.com
Die beliebtesten Aktien, bei denen Dividenden anstehen
|Unternehmen
|Finanzbericht
|AGNC Investment
|Endgültiges Dividenden Datum
|AT&T
|Vierteljährliches ex-Dividenden Datum
|Barry Callebaut
|Endgültiges ex-Dividenden Datum
|Constellation Software
|Vierteljährliches Dividenden Datum
|Endesa
|Endgültiges Dividenden Datum
|Hormel Foods
|Vierteljährliches ex-Dividenden Datum
|Iberdrola
|Sonder ex-Dividenden Datum
|McCormick & Co
|Vierteljährliches Dividenden Datum
|Orla Mining
|Vierteljährliches ex-Dividenden Datum
|Quanta Services
|Vierteljährliches Dividenden Datum
|Repsol
|Sonder ex-Dividenden Datum
|Severn Trent
|Endgültiges Dividenden Datum
|State Street
|Vierteljährliches Dividenden Datum
|Universal
|Vierteljährliches ex-Dividenden Datum
|Verizon
|Vierteljährliches ex-Dividenden Datum
Alle Dividendentermine findest du in unserem Finanzkalender.
