Dividendenalarm

Dividendenkalender heute, 12.01.2026

onvista · Uhr
Dividenden-AristokratenInfrastrukturErneuerbare Energien

Die Dividendentermine folgender Unternehmen sind heute, am 12. Januar 2026, wichtig. Alle Daten kompakt in einer Übersicht.

Quelle: Number1411/Shutterstock.com

Die beliebtesten Aktien, bei denen Dividenden anstehen

UnternehmenFinanzbericht
AGNC InvestmentEndgültiges Dividenden Datum
AT&TVierteljährliches ex-Dividenden Datum
Barry CallebautEndgültiges ex-Dividenden Datum
Constellation SoftwareVierteljährliches Dividenden Datum
EndesaEndgültiges Dividenden Datum
Hormel FoodsVierteljährliches ex-Dividenden Datum
IberdrolaSonder ex-Dividenden Datum
McCormick & CoVierteljährliches Dividenden Datum
Orla MiningVierteljährliches ex-Dividenden Datum
Quanta ServicesVierteljährliches Dividenden Datum
RepsolSonder ex-Dividenden Datum
Severn TrentEndgültiges Dividenden Datum
State StreetVierteljährliches Dividenden Datum
UniversalVierteljährliches ex-Dividenden Datum
VerizonVierteljährliches ex-Dividenden Datum

Alle Dividendentermine findest du in unserem Finanzkalender.

Verizon
Iberdrola
Repsol
AT&T
AGNC Investment
Hormel Foods
Constellation Software
Quanta Services
McCormick & Co
Barry Callebaut
Endesa
Orla Mining
Universal
Severn Trent
State Street

