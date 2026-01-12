dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Kaum Bewegung auf Rekordniveau - Teil 1

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHT IM MINUS - Nach dem starken Jahresstart im Dax dürften die Anleger am Montag erst einmal durchatmen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund drei Stunden vor dem Auftakt etwa 0,1 Prozent tiefer auf 25.230 Punkte. Am Freitag hatte er mit zwischenzeitlich 25.281 Punkten eine neue Bestmarke gesetzt und dabei im neuen Jahr bereits wieder drei Prozent zugelegt. Trotz immenser geopolitischer Risiken bestätigte der Dax damit bisher seine positive Historie im ersten Monat des Jahres. Zentraler Kurstreiber bleibt die Hoffnung auf eine Belebung der deutschen Wirtschaft 2026

USA: - S&P MIT REKORD; NASDAQ DEUTLICH IM PLUS - Die Aussicht auf Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed nach bestenfalls durchwachsenen Daten vom US-Arbeitsmarkt hat am Freitag für steigende Kurse an den US-Börsen gesorgt. Der marktbreite S&P 500 erreichte ein Rekordhoch, zur Schlussglocke betrug das Plus 0,65 Prozent auf 6.966,28 Punkte. In den USA ist die Lage auf dem Arbeitsmarkt Ende des vergangenen Jahres gemischt ausgefallen. Während der Anstieg der Beschäftigung schwächer als erwartet war, ging die Arbeitslosenquote etwas zurück. Die Daten dürften aber dennoch Wasser auf die Mühlen derer sein, die von der US-Notenbank Fed mehr Tempo bei Zinssenkungen fordern. An der Technologiebörse Nasdaq ging es mit dem Nasdaq 100 um 1,02 Prozent auf 25.766,26 Zähler stärker aufwärts.

ASIEN: - FEIERTAG IN JAPAN; CSI 300 UND HANG SENG IM PLUS - In Asien haben am Montag die wichtigsten geöffneten Börsen zugelegt. Während in Japan wegen eines Feiertags nicht gehandelt wird, legten die Kurse in China und Hongkong zu. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen zog im späten Handel um rund ein halbes Prozent an. In der Sonderverwaltungszone Hongkong zog der Hang-Seng-Index zuletzt knapp ein Prozent zu.

DAX 25261,64 0,53% XDAX 25275,60 0,35% EuroSTOXX 50 5997,47 1,58% Stoxx50 5085,28 1,39% DJIA 49504,07 0,48% S&P 500 6966,28 0,65% NASDAQ 100 25766,26 1,02%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 127,91 -0,03%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1665 0,26% USD/Yen 158,06 0,11% Euro/Yen 184,38 0,37%

BITCOIN:

Bitcoin (USD, Bitstamp) Bitcoin 91.941 1,18%

ROHÖL:

Brent 63,48 +0,14 USD WTI 59,24 +0,12 USD

