EQS-Adhoc: STEICO SE: Vorläufige Geschäftszahlen 2025: EBIT über Prognose

EQS-Ad-hoc: STEICO SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis
STEICO SE: Vorläufige Geschäftszahlen 2025: EBIT über Prognose

12.01.2026 / 17:56 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Vorläufige Geschäftszahlen 2025: EBIT über Prognose

Feldkirchen bei München, 12. Januar 2026 – (ISIN DE000A0LR936) – Gemäß ungeprüften Geschäftszahlen erzielte die STEICO Gruppe 2025 einen Umsatz von 382,9 Mio. € und ein EBIT* von 35,9 Mio. €, Rechnungslegung nach HGB. Das entspricht einer EBIT-Quote von 9,4% in Bezug auf den Umsatz.

Erwartet wurde ein Umsatz von rund 380 Mio. € bis 388 Mio. € und ein EBIT von rund 30 Mio. € bis 35 Mio. €.

Die vollständigen geprüften Geschäftszahlen werden voraussichtlich in der zweiten Aprilhälfte im Rahmen des Jahresberichts präsentiert.

* EBIT = Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern.

Kontakt
Andreas Schulze
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Fon: +49-(0)89-99 15 51-548
Fax: +49-(0)89-99 15 51-704
E-Mail: a.schulze@steico.com
www.steico.com

Ende der Insiderinformation

Sprache:Deutsch
Unternehmen:STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Deutschland
Telefon:+49 - (0)89 - 99 15 51 - 0
Fax:+49 - (0)89 - 99 15 51 - 700
E-Mail:info@steico.com
Internet:http://www.steico.com
ISIN:DE000A0LR936
WKN:A0LR93
Börsen:Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange
Steico

