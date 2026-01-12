EQS-Adhoc: Symrise AG beschließt das Geschäft mit Terpenen zu veräußern und nimmt eine nicht zahlungswirksame Wertberichtigung vor, sowie eine nicht zahlungswirksame Wertberichtigung an Swedencare AB

EQS-Ad-hoc: Symrise AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Symrise AG beschließt das Geschäft mit Terpenen zu veräußern und nimmt eine nicht zahlungswirksame Wertberichtigung vor, sowie eine nicht zahlungswirksame Wertberichtigung an Swedencare AB



12.01.2026 / 19:27 CET/CEST

Symrise AG beschließt das Geschäft mit Terpenen zu veräußern und nimmt eine nicht zahlungswirksame Wertberichtigung vor, sowie eine nicht zahlunswirksame Wertberichtigung an Swedencare AB

Diese Veröffentlichung enthält zwei separate, voneinander unabhängige Insiderinformationen. Die Symrise AG befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen mit potenziellen Interessenten über den Verkauf des Geschäfts mit Terpenen. Dabei handelt es sich um einen strukturierten Bieterprozess. Basierend auf den bisher erhaltenen Angeboten kommt der internationale Rechnungslegungsstandard IFRS 5 zur Anwendung. In diesem Zusammenhang wird im vierten Quartal 2025 eine nicht zahlungswirksame Wertberichtigung in Höhe von etwa 145 Millionen Euro verbucht. Dies wirkt sich negativ auf das EBIT der Symrise AG aus. Laut vorläufigen Berechnungen führen nicht-zahlungswirksame Wertverluste an der Beteiligung der in Schweden börsennotierten Swedencare AB zu einer wesentlichen Abweichung des für das Geschäftsjahr 2025 gegenüber den aktuellen Kapitalmarkterwartungen und der veröffentlichten Prognose erwarteten Ergebnisse. Symrise wird im vierten Quartal 2025 eine nicht zahlungswirksame Wertberichtigung der Beteiligung an der Swedencare AB in Höhe von 150 Millionen Euro verbuchen. Dies wirkt sich negativ auf das EBITDA aus. Beide Maßnahmen haben keine Auswirkungen auf die Liquidität und/oder das operative Geschäft der Symrise AG. Sie werden im Rahmen der Ergebnisberichterstattung bereinigt.





