EQS-AFR: DWS Group GmbH & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

12.01.2026 / 16:02 CET/CEST
Hiermit gibt die DWS Group GmbH & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 1. Halbjahres (Q1)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 29.04.2026
Ort:
https://group.dws.com/de/ir/berichte-und-events/finanzberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 29.04.2026
Ort:
https://group.dws.com/ir/reports-and-events/financial-results/
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DWS Group GmbH & Co. KGaA
|Mainzer Landstaße 11-17
|60329 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|https://group.dws.com/de/ir/
