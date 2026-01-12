EQS-AFR: DWS Group GmbH & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: DWS Group GmbH & Co. KGaA / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

DWS Group GmbH & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen



12.01.2026 / 16:02 CET/CEST

Hiermit gibt die DWS Group GmbH & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 1. Halbjahres (Q1)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 29.04.2026

https://group.dws.com/de/ir/berichte-und-events/finanzberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 29.04.2026

https://group.dws.com/ir/reports-and-events/financial-results/

Sprache: Deutsch Unternehmen: DWS Group GmbH & Co. KGaA Mainzer Landstaße 11-17 60329 Frankfurt am Main Deutschland Internet: https://group.dws.com/de/ir/

