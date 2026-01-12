EQS-AFR: EVN AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: EVN AG / Veröffentlichung von Finanzberichten

EVN AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



12.01.2026 / 15:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hiermit gibt die EVN AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.evn.at/publikationen

Sprache: Englisch

Ort:

https://www.evn.at/publications

Bemerkungen:

Neuveröffentlichung des ESEF-Jahresfinanzberichtes. Die Änderung betrifft nur eine Anpassung des Legal Entity Identifier (LEI). Die für Menschen lesbare (xHTML) Version des Jahresfinanzberichtes ist unverändert geblieben und es wurden keine sonstigen inhaltlichen Änderungen vorgenommen.

12.01.2026 CET/CEST

Sprache: Deutsch Unternehmen: EVN AG EVN Platz 2344 Maria Enzersdorf Österreich Internet: www.evn.at

