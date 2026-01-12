EQS-AFR: ProSiebenSat.1 Media SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
ProSiebenSat.1 Media SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
12.01.2026 / 10:44 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die ProSiebenSat.1 Media SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort:
https://www.prosiebensat1.com/investor-relations/publikationen/ergebnisse
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort:
https://www.prosiebensat1.com/en/investor-relations/publications/results
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ProSiebenSat.1 Media SE
|Medienallee 7
|85774 Unterföhring
|Deutschland
|Internet:
|www.prosiebensat1.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2258500 12.01.2026 CET/CEST