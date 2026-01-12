EQS-AFR: ProSiebenSat.1 Media SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: ProSiebenSat.1 Media SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Hiermit gibt die ProSiebenSat.1 Media SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://www.prosiebensat1.com/investor-relations/publikationen/ergebnisse

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://www.prosiebensat1.com/en/investor-relations/publications/results

