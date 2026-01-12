EQS-AFR: ProSiebenSat.1 Media SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: ProSiebenSat.1 Media SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
ProSiebenSat.1 Media SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

12.01.2026 / 10:44 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die ProSiebenSat.1 Media SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://www.prosiebensat1.com/investor-relations/publikationen/ergebnisse

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://www.prosiebensat1.com/en/investor-relations/publications/results

12.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:ProSiebenSat.1 Media SE
Medienallee 7
85774 Unterföhring
Deutschland
Internet:www.prosiebensat1.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2258500 12.01.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
ProSiebenSat.1 Media

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 11.01.2026
Aktienmärkte und Edelmetalle eröffnen 2026 mit ausgeprägter Stärkegestern, 19:58 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Aktien sind nicht teuer! Jedenfalls nicht alle.10. Jan. · onvista-Partners
Alle Premium-News