EQS-AFR: Rheinmetall AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

Rüstung
12.01.2026 / 16:27 CET/CEST
Hiermit gibt die Rheinmetall AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 11.03.2026

Ort:

https://ir.rheinmetall.com/de/investor-relations/veroeffentlichungen/finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 11.03.2026

Ort:

https://ir.rheinmetall.com/investor-relations/news/financial-reports

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026

Ort:

https://ir.rheinmetall.com/de/investor-relations/veroeffentlichungen/finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026

Ort:

https://ir.rheinmetall.com/investor-relations/news/financial-reports

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Rheinmetall AG
Rheinmetall Platz 1
40476 Düsseldorf
Deutschland
Internet:www.rheinmetall.com
Rheinmetall

