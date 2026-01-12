EQS-AFR: Rheinmetall AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Rheinmetall AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Rheinmetall AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
12.01.2026 / 16:27 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die Rheinmetall AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 11.03.2026
Ort:
https://ir.rheinmetall.com/de/investor-relations/veroeffentlichungen/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 11.03.2026
Ort:
https://ir.rheinmetall.com/investor-relations/news/financial-reports
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026
Ort:
https://ir.rheinmetall.com/de/investor-relations/veroeffentlichungen/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026
Ort:
https://ir.rheinmetall.com/investor-relations/news/financial-reports
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Rheinmetall AG
|Rheinmetall Platz 1
|40476 Düsseldorf
|Deutschland
|Internet:
|www.rheinmetall.com
