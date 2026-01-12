EQS-AFR: Rheinmetall AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Rheinmetall AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Rheinmetall AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen



12.01.2026 / 16:34 CET/CEST

Hiermit gibt die Rheinmetall AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 1. Halbjahres (Q1)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 07.05.2026

Ort:

https://ir.rheinmetall.com/de/investor-relations/veroeffentlichungen/finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 07.05.2026

Ort:

https://ir.rheinmetall.com/investor-relations/news/financial-reports

Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 2. Halbjahres (Q3)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 05.11.2026

Ort:

https://ir.rheinmetall.com/de/investor-relations/veroeffentlichungen/finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 05.11.2026

Ort:

https://ir.rheinmetall.com/investor-relations/news/financial-reports

Rheinmetall AG
Rheinmetall Platz 1
40476 Düsseldorf
Deutschland
Internet: www.rheinmetall.com

