EQS-CMS: KWS SAAT SE & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: KWS SAAT SE & Co. KGaA / Aktienrückkaufprogramm
KWS SAAT SE & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

12.01.2026 / 13:54 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

KWS SAAT SE & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

KWS SAAT SE & Co. KGaA / Aktienrückkaufprogramm / 1. Zwischenmeldung

-----

Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 / 1. Zwischenmeldung

KWS SAAT SE & Co. KGaA / Aktienrückkauf

Die KWS SAAT SE & Co. KGaA hat im Zeitraum vom 05. Januar 2026 bis einschließlich 09. Januar 2026 insgesamt 17.257 Stückaktien der KWS SAAT SE & Co. KGaA im Rahmen des Aktienrückkaufs erworben. Mit Bekanntmachung vom 12. Dezember 2025 gem. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 wurde der Beginn des Rückerwerbs eigener Aktien für den 05. Januar 2026 mitgeteilt (frühester möglicher Erwerbszeitpunkt). Der Aktienrückkauf begann am 5. Januar 2026. Der Erwerb der Aktien dient ausschließlich dem Zweck, Verpflichtungen aus dem Mitarbeiterbeteiligungsprogramm im Sinne von Art. 5 Abs. 2 lit. c) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 zu erfüllen.

Das Gesamtvolumen der im Zeitraum vom 05. Januar 2026 bis einschließlich 09. Januar 2026 täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

DatumGesamtzahl zurückerworbene Aktien (Stück)Durchschnittskurs (EUR)Gesamtpreis (EUR)
05.01.20263.17471,2384226.110,6816
06.01.20263.36171,7317241.090,2437
07.01.20263.42172,8793249.320,0853
08.01.20263.61172,6114262.199,7654
09.01.20263.69073,0560269.576,6400
    
Summe17.25772,33571.248.297,4160

Weitere Informationen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind im Internet unter https://www.kws.com/corp/de/investoren/meldungen/mitarbeiterbeteiligung/ abrufbar.

Der Erwerb der Stückaktien der KWS SAAT SE & Co. KGaA erfolgte durch ein von der KWS SAAT SE & Co. KGaA beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA-Handel).

Einbeck, den 12. Januar 2026

KWS SAAT SE & Co. KGaA

Der Vorstand der persönlich haftenden Gesellschafterin

12.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:KWS SAAT SE & Co. KGaA
Grimsehlstraße 31
37555 Einbeck
Deutschland
Internet:www.kws.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

2258608 12.01.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
KWS Saat

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 11.01.2026
Aktienmärkte und Edelmetalle eröffnen 2026 mit ausgeprägter Stärkegestern, 19:58 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Aktien sind nicht teuer – jedenfalls nicht alle10. Jan. · Acatis
Alle Premium-News