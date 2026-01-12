EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Mercedes-Benz Group AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Mercedes-Benz Group AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

12.01.2026 / 11:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Mercedes-Benz Group AG: Aktienrückkauf

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 10. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 5. Januar 2026 bis 9. Januar 2026 (jeweils einschließlich) wurden insgesamt 696.745 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Mercedes-Benz Group AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 31. Oktober 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 für den 3. November 2025 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

RückkauftagAggregiertes Volumen in StückGewichteter DurchschnittskursHandelsplatz
05.01.2026139.644€60,9313XETR
06.01.2026137.317€61,2066XETR
07.01.2026138.752€60,8383XETR
08.01.2026141.001€59,5751XETR
09.01.2026140.031€60,7535XETR

Die Geschäfte sind auf der Internetseite von Mercedes-Benz Group AG veröffentlicht:
https://group.mercedes-benz.com/investoren/aktie/aktienrueckkauf/

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 3. November 2025 bis 9. Januar 2026 (jeweils einschließlich) erworbenen Aktien beläuft sich auf 6.408.001 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Mercedes-Benz Group AG erfolgt durch ein von der Mercedes-Benz Group AG beauftragtes Kreditinstitut.

Stuttgart, 12. Januar 2026

Mercedes-Benz Group AG

