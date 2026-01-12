EQS-CMS: Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Scout24 SE / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



12.01.2026 / 13:39 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Im Zeitraum vom 5. Januar 2026 bis einschließlich 9. Januar 2026 hat die Scout24 SE insgesamt 89.129 Stück Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 2. Januar 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 bekannt gemacht wurde.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem im Sinne des § 2 Abs. 6 Börsengesetz durch ein von der Scout24 SE beauftragtes Kreditinstitut.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Rückkauftag Aggregiertes Volumen in Stück

Gewichteter Durchschnittskurs

Handelsplattform

(MIC Code)

05.01.2026 24.749 85,7158 CEUX 05.01.2026 4.610 85,0248 TQEX 05.01.2026 16.641 85,7332 XETA 06.01.2026 4.072 86,2174 CEUX 06.01.2026 1.787 86,2440 TQEX 06.01.2026 2.090 86,4278 XETA 07.01.2026 15.984 82,6498 CEUX 07.01.2026 4.780 82,7636 TQEX 07.01.2026 9.063 83,1245 XETA 08.01.2026 2.392 83,1145 CEUX 08.01.2026 537 83,0368 TQEX 08.01.2026 1.228 83,1500 XETA 09.01.2026 535 85,1919 CEUX 09.01.2026 381 85,5371 TQEX 09.01.2026 280 85,0014 XETA

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 5. Januar 2026 bis einschließlich 9. Januar 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 89.129 Aktien.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms gemäß Art. 2 Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind auf der Internetseite der Scout24 SE unter https://www.scout24.com/investor-relations/aktie/aktienrueckkaufprogramm/aktienrueckkaufprogramm-januar-2026 veröffentlicht.

Berlin, 12. Januar 2026

Scout24 SE

Der Vorstand

