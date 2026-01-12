EQS-CMS: Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Scout24 SE / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

12.01.2026 / 13:39 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Im Zeitraum vom 5. Januar 2026 bis einschließlich 9. Januar 2026 hat die Scout24 SE insgesamt 89.129 Stück Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 2. Januar 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 bekannt gemacht wurde.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem im Sinne des § 2 Abs. 6 Börsengesetz durch ein von der Scout24 SE beauftragtes Kreditinstitut.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

RückkauftagAggregiertes Volumen in Stück
 		Gewichteter Durchschnittskurs
 		Handelsplattform
(MIC Code)
 
05.01.202624.74985,7158CEUX
05.01.20264.61085,0248TQEX
05.01.202616.64185,7332XETA
06.01.20264.07286,2174CEUX
06.01.20261.78786,2440TQEX
06.01.20262.09086,4278XETA
07.01.202615.98482,6498CEUX
07.01.20264.78082,7636TQEX
07.01.20269.06383,1245XETA
08.01.20262.39283,1145CEUX
08.01.202653783,0368TQEX
08.01.20261.22883,1500XETA
09.01.202653585,1919CEUX
09.01.202638185,5371TQEX
09.01.202628085,0014XETA

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 5. Januar 2026 bis einschließlich 9. Januar 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 89.129 Aktien.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms gemäß Art. 2 Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind auf der Internetseite der Scout24 SE unter https://www.scout24.com/investor-relations/aktie/aktienrueckkaufprogramm/aktienrueckkaufprogramm-januar-2026 veröffentlicht.

Berlin, 12. Januar 2026

Scout24 SE

Der Vorstand

12.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Scout24 SE
Invalidenstraße 65
10557 Berlin
Deutschland
Internet:www.scout24.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2258596 12.01.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Scout24

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 11.01.2026
Aktienmärkte und Edelmetalle eröffnen 2026 mit ausgeprägter Stärkegestern, 19:58 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Aktien sind nicht teuer – jedenfalls nicht alle10. Jan. · Acatis
Alle Premium-News