EQS-DD: Springer Nature AG & Co. KGaA: Bernd Hirsch, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



12.01.2026 / 13:26 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Bernd Nachname(n): Hirsch

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Springer Nature AG & Co. KGaA

b) LEI

549300UMNC43HQB3JA96

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000SPG1003

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 18,30 EUR 823,50 EUR 18,32 EUR 13.355,28 EUR 18,32 EUR 2.125,12 EUR 18,32 EUR 17.568,88 EUR 18,34 EUR 935,34 EUR 18,36 EUR 1.450,44 EUR 18,38 EUR 7.719,60 EUR 18,38 EUR 1.893,14 EUR 18,40 EUR 2.079,20 EUR 18,40 EUR 1.564,00 EUR 18,34 EUR 5.575,36 EUR 18,36 EUR 1.780,92 EUR 18,36 EUR 1.340,28 EUR 18,36 EUR 1.413,72 EUR 18,36 EUR 13.439,52 EUR 18,38 EUR 1.654,20 EUR 18,40 EUR 7.728,00 EUR 18,40 EUR 1.453,60 EUR 18,40 EUR 11.555,20 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 18,3575115 EUR 95.455,3000 EUR

e) Datum des Geschäfts

07.01.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR

Sprache: Deutsch Unternehmen: Springer Nature AG & Co. KGaA Heidelberger Platz 3 14197 Berlin Deutschland Internet: www.springernature.com

102830 12.01.2026 CET/CEST