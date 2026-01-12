EQS-DD: Springer Nature AG & Co. KGaA: Bernd Hirsch, Kauf

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

12.01.2026 / 13:26 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Bernd
Nachname(n):Hirsch

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Springer Nature AG & Co. KGaA

b) LEI

549300UMNC43HQB3JA96 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000SPG1003

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
18,30 EUR823,50 EUR
18,32 EUR13.355,28 EUR
18,32 EUR2.125,12 EUR
18,32 EUR17.568,88 EUR
18,34 EUR935,34 EUR
18,36 EUR1.450,44 EUR
18,38 EUR7.719,60 EUR
18,38 EUR1.893,14 EUR
18,40 EUR2.079,20 EUR
18,40 EUR1.564,00 EUR
18,34 EUR5.575,36 EUR
18,36 EUR1.780,92 EUR
18,36 EUR1.340,28 EUR
18,36 EUR1.413,72 EUR
18,36 EUR13.439,52 EUR
18,38 EUR1.654,20 EUR
18,40 EUR7.728,00 EUR
18,40 EUR1.453,60 EUR
18,40 EUR11.555,20 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
18,3575115 EUR95.455,3000 EUR

e) Datum des Geschäfts

07.01.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:XETRA
MIC:XETR

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Springer Nature AG & Co. KGaA
Heidelberger Platz 3
14197 Berlin
Deutschland
Internet:www.springernature.com
