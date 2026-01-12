EQS-DD: Springer Nature AG & Co. KGaA: Bernd Hirsch, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
12.01.2026 / 13:26 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Bernd
|Nachname(n):
|Hirsch
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Springer Nature AG & Co. KGaA
b) LEI
|549300UMNC43HQB3JA96
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000SPG1003
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|18,30 EUR
|823,50 EUR
|18,32 EUR
|13.355,28 EUR
|18,32 EUR
|2.125,12 EUR
|18,32 EUR
|17.568,88 EUR
|18,34 EUR
|935,34 EUR
|18,36 EUR
|1.450,44 EUR
|18,38 EUR
|7.719,60 EUR
|18,38 EUR
|1.893,14 EUR
|18,40 EUR
|2.079,20 EUR
|18,40 EUR
|1.564,00 EUR
|18,34 EUR
|5.575,36 EUR
|18,36 EUR
|1.780,92 EUR
|18,36 EUR
|1.340,28 EUR
|18,36 EUR
|1.413,72 EUR
|18,36 EUR
|13.439,52 EUR
|18,38 EUR
|1.654,20 EUR
|18,40 EUR
|7.728,00 EUR
|18,40 EUR
|1.453,60 EUR
|18,40 EUR
|11.555,20 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|18,3575115 EUR
|95.455,3000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|07.01.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|XETRA
|MIC:
|XETR
12.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Springer Nature AG & Co. KGaA
|Heidelberger Platz 3
|14197 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.springernature.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
102830 12.01.2026 CET/CEST
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–