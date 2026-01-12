EQS-News: ALBIS Leasing AG erzielt 2025 neue Bestwerte bei Neugeschäft und Marge

EQS-News: ALBIS Leasing AG / Schlagwort(e): Sonstiges

ALBIS Leasing AG erzielt 2025 neue Bestwerte bei Neugeschäft und Marge



12.01.2026 / 11:03 CET/CEST

Neugeschäftsvolumen wächst 2025 um 4,0 Prozent auf 105,6 Mio. EUR (2024: 101,5 Mio. EUR)

Deutliches Wachstum im Schlussquartal um 13,1 Prozent auf 24,2 Mio. EUR (Q4 2024: 21,4 Mio. EUR) dank starkem Kerngeschäft

Prozentuale Marge steigt auf 19,0 Prozent (2024: 18,2 Prozent)

Weiterhin erwartungsgemäße Risikolage im Leasingportfolio in einem makroökonomisch anspruchsvollen Umfeld



Hamburg, 12. Januar 2026. Die ALBIS Leasing AG (im Folgenden „ALBIS“, ISIN: DE0006569403, WKN: 656940, www.albis-leasing.de) hat ihren nachhaltigen Wachstumskurs im Geschäftsjahr 2025 fortgesetzt und eine starke Neugeschäftsentwicklung verzeichnet. Mit 105,6 Mio. EUR konnte das Neugeschäftsvolumen 2025 um 4 Prozent gegenüber dem Rekordniveau des Vorjahres gesteigert werden (2024: 101,5 Mio. EUR). Damit liegt das Neugeschäftsvolumen im oberen Bereich des im Juli letzten Jahres angepassten Prognoserahmens für 2025 (100,0 bis 107,5 Mio. EUR Neugeschäft) und markiert einen neuen historischen Bestwert.

Neben dem Neugeschäftsvolumen verzeichnete die ALBIS im Jahr 2025 auch bei der Neugeschäftsmarge eine positive Entwicklung. Gegenüber dem Vorjahr stieg die prozentuale Marge um 0,8 Prozentpunkte auf 19,0 Prozent und die absolute Marge um 8 Prozent beziehungsweise 1,5 Mio. EUR auf 20,0 Mio. EUR (2024: 18,2 Prozent bzw. 18,5 Mio. EUR). Insgesamt lag die Marge 2025 damit über der ursprünglichen Erwartung einer stabilen Entwicklung auf Vorjahresniveau. Aufgrund der positiven Margenentwicklung hat die ALBIS insgesamt die Profitabilität des Neugeschäfts im Jahr 2025 weiter erhöht.

Sascha Lerchl, Vorstand der ALBIS, sagt: „Im abgelaufenen Geschäftsjahr haben wir mit Blick auf das Neugeschäftsvolumen und die Marge neue Spitzenwerte erreicht. Ursächlich hierfür war insbesondere unser strategischer Fokus auf das Kernsegment Handel/Hersteller. Zudem haben wir uns weiter konsequent auf das profitable Small Ticket-Geschäft konzentriert.“

Im Segment Handel/Hersteller lag das Neugeschäftsvolumen 2025 bei 66,9 Mio. EUR und somit deutlich über Vorjahresniveau (2024: 62,2 Mio. EUR). Der im Juli angepasste Prognoserahmen für 2025 wurde im oberen Bereich erreicht (63,0 bis 68,0 Mio. EUR Neugeschäft). Daneben betrug das Neugeschäft in den Segmenten E-Bike-Vermittler und EDEKA-Kaufleute insgesamt 38,7 Mio. EUR. Damit lag es 2025 leicht unterhalb des Vorjahres (2024: 39,2 Mio. EUR) und ebenfalls im Rahmen der Prognose (37,0 bis 39,5 Mio. EUR Neugeschäft).

Im vierten Quartal 2025 erhöhte sich das Neugeschäft um 13,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 24,2 Mio. EUR (Q4 2024: 21,4 Mio. EUR). Die ALBIS knüpfte somit an die positive Geschäftsentwicklung der ersten drei Quartale 2025 an. Auch im letzten Quartal des Jahres war das Kernsegment Handel/Hersteller mit einem Anstieg des Neugeschäfts um 15,6 Prozent auf 17,2 Mio. EUR (Vorjahresquartal: 14,9 Mio. EUR) der zentrale Wachstumstreiber.

„Die ALBIS hat sich im Jahr 2025 sehr gut weiterentwickelt und ihre Leistungsfähigkeit und Robustheit erneut unter Beweis gestellt – vor allem auch angesichts des nach wie vor anspruchsvollen gesamtwirtschaftlichen Umfelds. Trotz des signifikanten Anstiegs der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland entwickelte sich die Risikolage in unserem Leasingportfolio erwartungsgemäß und zeigte sich resilient. Dabei profitierte die Risikolage weiterhin von der Konzentration auf das kleinteilige Finanzierungsgeschäft und damit von der hohen Granularität und Diversifizierung im Portfolio. Unser strategischer Fokus zahlt sich nachhaltig aus“, betont Sascha Lerchl.

