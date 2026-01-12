EQS-News: Astronergy bringt ASTRO N7 Pro auf den Markt, um professionelle Leistung freizusetzen

EQS-News: Astronergy / Schlagwort(e): Produkteinführung

Astronergy bringt ASTRO N7 Pro auf den Markt, um professionelle Leistung freizusetzen



12.01.2026 / 09:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





HANGZHOU, China, 12. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Am 7. Januar brachte Astronergy offiziell ASTRO N7 Pro auf den Markt, die nächste Generation der PV-Module des Unternehmens, die neue Maßstäbe in Bezug auf Leistung, Effizienz und langfristigen Systemwert setzen sollen. Mit einer Ausgangsleistung von bis zu 670 W und einem maximalen Wirkungsgrad von 24,8 % erfüllt das ASTRO N7 Pro die wachsenden Anforderungen von dezentralen Solarprojekten für Energieversorger und C&I weltweit.

ASTRO N7 Pro

Das ASTRO N7 Pro basiert auf der verbesserten TOPCon 5.0+ Solarzellentechnologie von Astronergy und umfasst branchenführende Technologien wie ASP, PF und SNOP. Eine wesentliche Verbesserung ist die Einführung des Quarter-Cut-Designs: Die Quarter-Cut-Zelltechnologie reduziert den internen Strom der Zellen und senkt so den Leistungsverlust. Das Quarter-Cut-Zellenlayout reduziert die Spitzentemperatur und den Leistungsverlust, wodurch die Zuverlässigkeit der Module und die Systemsicherheit verbessert werden.

In praktischen Betriebsumgebungen zeigt das ASTRO N7 Pro eine hohe Widerstandsfähigkeit unter Teilverschattungsbedingungen. Sein einzigartiges Schaltungsdesign reduziert effektiv die Auswirkungen von Verschattungen und ermöglicht bei Verschattungen eine um bis zu 20 % höhere Leistungsabgabe als bei Modulen mit halbgeschnittenen Zellen.

Diese Module bieten auch bei geringer Strahlungsintensität und hohen Temperaturen eine zuverlässige Leistung. Dank verbessertem Rsh und weniger Leckstrompfaden erreicht das ASTRO N7 Pro eine um 6,05 % höhere Single-Watt-Leistung im Vergleich zu BC-Produkten. Dies gewährleistet eine stabile Energieerzeugung in den frühen Morgenstunden, am späten Nachmittag und bei bewölktem Wetter. Unterstützt durch einen Temperaturkoeffizienten von -0,26 %/°C kann das ASTRO N7 Pro eine gleichbleibende Stromerzeugung in Regionen mit hohen Temperaturen gewährleisten.

Mit einer Bifazialität von bis zu 85±5 % erzielt das ASTRO N7 Pro einen zusätzlichen bifazialen Leistungsgewinn von 1–3 % gegenüber BC-Produkten. Seine Zuverlässigkeit wird durch das Quarter-Cut-Zellenlayout, das 20BB-Design und einen Fertigungsprozess mit niedriger Temperatur und geringer Belastung ohne Flussmittel noch weiter verstärkt. Dies führt zu einer gleichmäßigeren Spannungsverteilung, einem geringeren Risiko für versteckte Risse und einer dauerhaften Langzeitleistung.

Das ASTRO N7 Pro wurde für eine höhere Rentabilität über den gesamten Projektlebenszyklus hinweg entwickelt und verfügt über eine 30-jährige lineare Leistungsgarantie sowie eine 15-jährige Produktgarantie. Im Vergleich zu BC-Modulen gleicher Größe steigen die Stromerzeugung im ersten Jahr und die kumulierte Stromerzeugung über 30 Jahre um 1,2 %, und die Stromgestehungskosten sinken um 1,2 %.

Das ASTRO N7 Pro ist mehr als nur eine neue Produktreihe – es ist Ausdruck des kontinuierlichen Fokus von Astronergy auf die Bedürfnisse der Kunden in vielfältigen Anwendungsszenarien. Mit der Einführung des ASTRO N7 Pro setzt Astronergy auf eine nachhaltige Zukunft durch Innovation, Zuverlässigkeit und höhere Gewinne.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2857398/ASTRO_N7_Pro.jpg

Cision

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/astronergy-bringt-astro-n7-pro-auf-den-markt-um-professionelle-leistung-freizusetzen-302657297.html

12.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2258236 12.01.2026 CET/CEST