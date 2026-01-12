EQS-News: Edelmetall-Mischfonds HANSAwerte erreicht erstmalig Fondsvolumen von 100 Millionen Euro

Emittent / Herausgeber: PUNICA Invest GmbH / Schlagwort(e): Fonds/Sonstiges

Hamburg, 12. January 2026

Edelmetall-Mischfonds HANSAwerte erreicht erstmalig Fondsvolumen von 100 Millionen Euro

Während zuvor Gold von Rekordhoch zu Rekordhoch eilte, sind es in den letzten Wochen vor allem Silber und Platin, die mit Kurssprüngen auf sich aufmerksam machen. Der Edelmetall-Mischfonds HANSAwerte, der in die vier Edelmetalle Gold, Silber, Platin und Palladium sowie in Edelmetallminenaktien investiert, konnte von dieser Entwicklung deutlich profitieren und erreichte erstmalig in seiner Geschichte die Marke von 100 Millionen Euro Fondsvolumen.

Bei der Auswahl der Minenaktien verfolgt der Fonds einen konsequenten Value-Ansatz mit Fokus auf qualitativ hochwertige Unternehmen, die unter ihrem inneren Wert notieren. Ziel ist es, durch disziplinierte Titelselektion, langfristige Perspektive und aktives Risikomanagement attraktive risikoadjustierte Renditen zu erzielen – unabhängig von kurzfristigen Markttrends.

„Wir sind sehr dankbar für das Vertrauen, das uns alle Investoren seit Auflegung des Fonds entgegenbringen“, kommentiert Leiter Dachfonds & Portfoliomanager Nico Baumbach von der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH. Ziel der Strategie ist es, die bei Minenaktien üblichen hohen Drawdowns durch direkte Investments in die Metalle abzufedern. Hierbei kann die Aktienquote ebenso zwischen 25% und 75% variieren, wie die Edelmetallquote. „Damit schaffen wir es, ein gutes Upside- und Downside Capture zu erreichen”, ist sich der Edelmetallprofi sicher.

„Wir danken Nico Baumbach und dem gesamten Team der Signal Iduna Asset Management für die langjährige gute Zusammenarbeit und freuen uns sehr darüber, diesen Meilenstein erreicht zu haben”, ergänzt Stephan Lipfert, Geschäftsführer der Punica Invest GmbH, die für den Vertrieb des Fonds verantwortlich zeichnet. Aus Sicht des Vertriebsprofis eignet sich die Strategie sehr gut, um sich dauerhaft im Edelmetallbereich zu positionieren, da die im Vergleich zu reinen Minenaktienfonds erheblich geringeren Drawdowns die Volatilität reduzieren und Anlegern langfristige Engagements im Edelmetallbereich ermöglichen.

Kontakt:

Stephan Lipfert

Mönckebergstraße 31 • D – 20049 Hamburg

Telefon +49 40 866 488-122

Punica Invest GmbH – www.punica-invest.de

Punica Invest GmbH ist die gemeinsame Servicegesellschaft der Aram Asset Management AG und der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH. Sie vereinigt die Produkt- und Servicestärke beider Häuser und bietet professionellen Investoren einen Überblick zu einer breiten Palette von Boutiquenfonds für die zunehmenden Herausforderungen am Kapitalmarkt.

