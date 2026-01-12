EQS-News: LEGO® Education präsentiert neue praxisorientierte Lernlösungen für Informatik und KI

EQS-News: LEGO Education / Schlagwort(e): Produkteinführung/Sonstiges

LEGO® Education präsentiert neue praxisorientierte Lernlösungen für Informatik und KI



12.01.2026 / 12:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Laut der neuen Studie Die Zukunft bauen — eine globale Studie zu Informatik und KI in der Bildung sehen Lehrkräfte der klare Vorteile eines praxisorientierten Informatik- und KI-Unterrichts, verfügen jedoch nicht immer über die passenden Werkzeuge, um Schüler*innen wirklich zu begeistern.

Altersgerechte und lehrplankonforme Unterrichtseinheiten von LEGO® Education geben Lehrkräften alles an die Hand, um Informatik- und KI-Konzepte spannend und souverän als festen Teil ihres Lehrplans zu vermitteln.

Die Schüler*innen entwickeln grundlegende Kompetenzen in Informatik und KI, indem sie diese durch praktisches, gemeinsames und wirkungsvolles Lernen erforschen und aufbauen.

BILLUND, Dänemark, 12. Januar 2026 /PRNewswire/ -- LEGO® Education präsentiert heute eine neue, handlungsorientierte Lösung samt Lehrplanbezug für den Unterricht in Informatik und KI in den Klassen 1 bis 9. Diese Lösung wurde speziell dafür entwickelt, die Zusammenarbeit, Kreativität und starke Lernergebnisse zu fördern. Ab April 2026 verfügbar, eröffnet LEGO® Education Informatik & KI Schulen die Möglichkeit, den dringend benötigten Zugang zu Informatik- und KI-Bildung entscheidend zu erweitern.

„Unsere Vision ist es, dass Kinder gemeinsam lernen, bauen und programmieren – weg vom Konzept der Computerräume, in denen sie isoliert vor Computern sitzen und Kopfhörer tragen", erläutert Atish Gonsalves, Head of Product, Computer Science & AI, LEGO Education. Mit LEGO Education Informatik & KI arbeiten Schüler*innen in Vierergruppen zusammen, während Lehrkräfte praxisbezogene Unterrichtseinheiten mit sofort einsetzbaren Materialien anleiten. Die Sets sind speziell für die Klassenstufen 1–3, 4–6 und 7–9 entwickelt und enthalten LEGO® Steine, Hardware und Unterrichtsstunden, die sowohl für Einsteiger*innen leicht zugänglich sind als auch unendliche Möglichkeiten für fortgeschrittene Lernende bieten.

Die Studie Die Zukunft bauen — eine globale Studie zu Informatik und KI in der Bildung zeigt, dass vielen Lehrkräften die passenden Werkzeuge fehlen, um ihre Schüler*innen für diese Themen zu begeistern. Mehr als die Hälfte der Lehrkräfte weltweit gibt an, dass die derzeit verfügbaren Materialien Schüler*innen „langweilen". Fast die Hälfte sagt zudem, dass Informatik für Lernende nicht greifbar ist und keinen Bezug zu ihren Interessen oder ihrem Alltag hat. Während 69 Prozent der Lehrkräfte weltweit der Meinung sind, dass KI-Kompetenzen entscheidend für die Zukunft der Schüler*innen sind, sagen 40 Prozent, dass ihre Schulen nicht darauf vorbereitet sind, KI verantwortungsvoll zu unterrichten.

„Die Zukunft gehört Kindern, die Technologie nicht nur nutzen, sondern sie verstehen, hinterfragen und letztlich eine bessere Welt mit ihr gestalten", sagt Andrew Sliwinski, Head of Product Experience, LEGO Education. „KI eröffnet unglaubliche Lernchancen, doch sie muss bewusst und verantwortungsvoll eingeführt werden. Deshalb haben wir eine Lösung für den Unterricht entwickelt, die fest mit den Werten der LEGO Gruppe verbunden und verankert ist: sichere Nutzung durch Kinder, Privatsphäre und Wohlbefinden. Mit LEGO Education Informatik & KI setzen sich Kinder aktiv mit KI auseinander und bauen ein Verständnis dafür auf, wie die Technologie funktioniert, und zwar auf sichere und verantwortungsvolle Weise."

LEGO Education führt einen praxisorientierten, schülerzentrierten Ansatz ein, um Informatikkonzepte effektiv im Unterricht zu vermitteln und gleichzeitig KI-Kompetenzen, Kreativität und Eigenständigkeit der Schüler*innen zu fördern. Die Studie zeigt, dass Lehrkräfte digitales Lernen mit Bildschirmen zwar schätzen, sich jedoch mehr Ausgewogenheit wünschen, um bestmögliche Lernergebnisse zu erzielen. Die LEGO Education Unterrichtseinheiten umfassen daher sowohl unterrichtsbereite, bildschirmfreie Unterrichtsstunden als auch Lernangebote, die physische LEGO® Steine mit der digitalen LEGO® Education Coding Canvas App verbinden und so die Kreationen der Schüler*innen zum Leben erwecken. Um zu verstehen, warum und wie Technologie funktioniert, bauen und experimentieren die Schüler*innen selbst mit KI und lernen so, verantwortungsvoller und zielgerichteter mit ihr umzugehen. Dies läutet einen entscheidenden Wandel in der Art und Weise ein, wie diese Themen im Unterricht vermittelt werden.

Mit dem bevorstehenden Start von LEGO Education Informatik & KI und der kürzlich eingeführten Lösung LEGO® Education Naturwissenschaften entwickelt LEGO Education Lernlösungen, die Schulen die Werkzeuge geben, um bisher schwer zugängliche Fächer einfacher und wirksamer zu unterrichten. Im Zuge dieses Übergangs wird das LEGO® Education SPIKE™ Portfolio auslaufen, einschließlich LEGO® Education SPIKE™ Prime und LEGO® Education SPIKE™ Essential. Weitere Informationen und Fristen finden Sie unter LEGOeducation.com/SPIKE-retirement.

LEGO Education Informatik & KI wird ab April 2026 ausgeliefert. Weitere Informationen finden Sie unter LEGOeducation.com/CS-AI.

Bleiben Sie auf LinkedIn, Instagram und YouTube mit uns in Verbindung.

Wichtige Produktinformationen

Die Sets werden in drei Klassenstufen verfügbar sein: 1–3, 4–6 und 7–9.

Jedes Set besteht aus einer stapelbaren Box mit LEGO Steinen, interaktiver Hardware, Verbindungskarte(n), Ladekabel(n) und Bauanleitungen.

Die LEGO Education Coding Canvas App bietet eine intuitive, blockbasierte Programmierumgebung mit text- und symbolbasierten Blöcken (verfügbar im Webbrowser oder als iOS App). Für die LEGO Education Coding Canvas App ist kein Login der Schüler*innen erforderlich; alle Daten werden ausschließlich lokal gespeichert.

Der kostenlose, unbegrenzte Zugang zum Online-Lehrerportal umfasst Materialien für den Einstieg, Moderationshinweise, Präsentationen für den Unterricht, lehrplankonforme Unterrichtsstunden und vieles mehr.

In gemeinsamen Projekten können Schüler*innen KI-Interaktionen selbst bauen, programmieren und kreativ gestalten.

FIRST® LEGO® League Future Edition vertieft die Lernerfahrungen aus LEGO Education Informatik & KI im Unterricht. Die FIRST LEGO League wird künftig in zwei Varianten angeboten: Founders Edition und Future Edition. Informationen zu Teilnahmebedingungen und Verfügbarkeit finden Sie unter: LEGOeducation.com/FLL

Building the Future: A Global Report on Computer Science & AI Education („Die Zukunft bauen — eine globale Studie zu Informatik und KI in der Bildung")

Umfrage unter 1.800 Lehrkräften und schulischen Verantwortlichen in den USA, Deutschland, Südkorea und Australien. Zu den Teilnehmenden gehörten Lehrkräfte aller Fächer, schulische Entscheidungsträger in den USA sowie Spezialist*innen für Informatik. Die Umfrage wurde im August und September 2025 im Auftrag von LEGO Education von Edelman DXI Research durchgeführt.

Hier ist der vollständige Bericht verfügbar: LEGOeducation.com/AI

Über LEGO® Education

LEGO® Education schafft einen Zugang zu forschendem, praxisorientiertem Lernen in den Klassen 1–9 und darüber hinaus. Durch die Kombination aus Lehrkraft-Expertise, spannenden LEGO® Steinen und lehrplankonformen Unterrichtseinheiten entstehen motivierende Lernerlebnisse, die bleiben. Diese auf Sicherheit, Zusammenarbeit und praktische Entdeckungen ausgerichteten Lernerfahrungen inspirieren Schüler*innen zu der Überzeugung, dass ihnen jedes Fach und jeder Lebensweg offensteht.

LEGO, das LEGO Logo, LEGO Education, das LEGO Education Logo und das SPIKE Logo sind Marken der LEGO Gruppe. ©2026 The LEGO Group.

Medienkontakt

Kelley Brescia

Kelley.brescia@LEGO.com

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2857925/LEGO_Education_CSAI_Concept_Video.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2857926/LEGO_Education_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2857927/LEGO_Education_Box_Creativ.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2857928/LEGO_Education_Lifestyle.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2857929/LEGO_Education_Hand.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2857930/LEGO_Education_Lifestyle_Build.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/lego-education-prasentiert-neue-praxisorientierte-lernlosungen-fur-informatik-und-ki-302657739.html