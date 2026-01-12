EQS-News: Michael Ramon Klawitter wird Chefvolkswirt der ICM und Co‑Portfoliomanager des Abaki Fixed Income Convexity Fonds

Emittent / Herausgeber: Pro BoutiquenFonds GmbH / Schlagwort(e): Personalie/Anleihe

Berlin,

Januar

2026

– Die ICM InvestmentBank AG baut ihre Expertise im Zins- und Makroresearch weiter aus. Zum

1. Januar 2026

übernimmt

Michael Ramon Klawitter

die Rolle des

Chefvolkswirts

und verstärkt zugleich als

Co

‑

Portfoliomanager

das Team des

Abaki Fixed Income Convexity Fonds

.

Klawitter verfügt über mehr als 30 Jahre Kapitalmarkterfahrung bei internationalen Banken und leitete zuletzt das Floor-Research der DekaBank. Sein analytischer Schwerpunkt liegt neben den Facetten der internationalen Geldpolitik auf der EUR-Zinskurve. Im Fokus stehen dabei die relative Bewertung vonAnleihengegenüber Swaps sowie strukturelle Veränderungen an den internationalen Anleihemärkten.

Das künftig unter Zins² (www.zins2.de) firmierende Zinsteam der ICM wird neben einem monatlichen Marktnewsletter in der Zukunft auch Bewertungstools für strukturierte Zinsprodukte bereitstellen. Damit erhalten institutionelle Investoren, die auch Kernzielgruppe des durationsneutralen Abaki Fixed Income Convexity Fonds (Zielrendite: ESTR +400 Bp, Zielvolatilität: 8%, SSA-Anleihen & Covered Bonds) sind, die Möglichkeit, bei komplexen Transaktionen mit Banken eine unabhängige Second Opinion einzuholen.

Dr. Norbert Hagen, Vorstand der ICM, betont die strategische Bedeutung der Personalie: „Mit Michael Klawitter gewinnen wir einen der profiliertesten Analysten im deutschsprachigen Rentenmarkt. Seine besondere Stärke liegt in der Verbindung aus makroökonomischer Tiefe und präziser Marktmodellierung – ein entscheidender Baustein für die Entwicklung von Zins². Er wird unsere Positionierung im Bereich innovativer Fixed-Income-Lösungen nachhaltig stärken.“

Mit dieser Erweiterung setzt die ICM ein klares Zeichen für den Ausbau ihres Research- und Portfoliomanagementansatzes.





Michael Klawitter, ICM InvestmentBank AG

Kontakt:

Marc Preuß, ICM InvestmentBank AG

m.preuss@i-c-m.de

