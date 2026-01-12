Flugausfälle in Frankfurt durch Glätte und Schnee

Frankfurt, 12. Jan (Reuters) - Der strenge Winter führt mit Glatteis und Schnee ⁠zu ‍Flugstreichungen und Verspätungen am Flughafen Frankfurt.

Am Montagmorgen waren rund ‌100 von etwa 1000 geplanten Flügen annulliert, ‍wie der Betreiber Fraport mitteilte. "Die Zahl kann im Laufe des Tages weiter steigen." Überfrierende Nässe und der Schneebelag behinderten ‍den Flugbetrieb, obwohl ⁠der Winterdienst des größten deutschen Airports mit allen Kapazitäten im ‍Einsatz sei. Den ganzen Tag sei mit einem ⁠angespannten Betrieb zu rechnen. Passagiere sollten deshalb ihren Flugstatus prüfen und am besten drei ‍Stunden vor ‌Abflug am Terminal sein.

An den anderen großen deutschen Flughäfen in München, Düsseldorf oder Berlin hoben die Flüge am Morgen unterdessen weitgehend wie geplant ab.

