Frankreich startet Wehrdienst-Rekrutierungskampagne

Paris, 12. Jan (Reuters) - Frankreich hat eine Kampagne zur Rekrutierung Tausender junger Leute für einen neuen freiwilligen ⁠Wehrdienst vorgestellt.

Zielgruppe ‍seien 18- bis 25-Jährige, die bereit seien, "einen Beitrag zur Widerstandsfähigkeit der Nation in ‌einem unsicheren Umfeld zu leisten", sagte der Stabschef der Streitkräfte, General ‍Fabien Mandon, am Montag auf einer Pressekonferenz. Der Dienst dauert zehn Monate, als Sold gibt es monatlich etwa 800 Euro. Von September an sollen zunächst 3000 Freiwillige antreten und ‍auf französischem Gebiet entweder im ⁠Heer, der Marine oder der Luftwaffe dienen. Die Aufgaben reichen von der Katastrophenschutzhilfe über Küchen- und ‍Werkstatteinsätze bis hin zur Terrorismusabwehr. Die Zahl der Rekruten soll nach und ⁠nach bis 2030 auf jährlich 10.000 steigen.

Das Programm ist eine Reaktion darauf, dass die USA unter Präsident Donald Trump ihre ‍Prioritäten ändern und ‌die Europäer somit verstärkt selbst für ihre Sicherheit sorgen müssen. Nach Angaben des französischen Verteidigungsministeriums dürften die Kosten dieses Jahr voraussichtlich 150 Millionen Euro betragen und insgesamt 2,3 Milliarden Euro für 2026 bis 2030.

