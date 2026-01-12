Gold erreicht neues Hoch – Exxon Mobil vor Venezuela-Frage, Walmart baut Drohnen aus

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Gold: Neue Höchststände

Gold rückt wieder stark in den Fokus der Anleger. Politische Unsicherheiten und geldpolitische Fragen sorgen für Bewegung – und verändern die Perspektive auf Edelmetalle und Minenwerte.

Exxon Mobil: Politik trifft Bewertung

Ein politisches Signal aus Washington bringt neue Fragen für Exxons internationales Geschäft. Gleichzeitig lohnt sich ein genauer Blick auf die oft übersehene Stärke im Raffineriebereich.

Walmart: Einkauf wird neu gedacht

Walmart baut seine Logistik weiter aus – mit Drohnen und künstlicher Intelligenz. Was das für Kunden, Margen und den Wettbewerb bedeutet, steht heute im Mittelpunkt.