Indische Weltraumrakete weicht nach Start vom Kurs ab

NEU-DELHI (dpa-AFX) - Eine mit mehreren Satelliten beladene indische Trägerrakete ist auf dem Flug ins All von ihrem Kurs abgekommen. Bei der PSLV-C62 genannten Mission sei am Ende der dritten Raketenstufe "eine Anomalie" festgestellt worden, teilte die indische Weltraumbehörde Isro auf X mit. "Eine detaillierte Analyse wurde eingeleitet."

Isro sprach zunächst nicht von einem Fehlschlag. Isro-Chef V. Narayanan sagte jedoch laut dem indischen Sender NDTV, eine Abweichung von der geplanten Flugbahn sei nach der Störung beobachtet worden. Ob die Mission noch beendet werden könnte, blieb zunächst unklar.

Die 44,4 Meter lange vierstufige Rakete Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) war am Vormittag wie geplant von einer Rampe auf der dem Festland vorgelagerten Insel Sriharikota im Südosten des Landes gestartet. An Bord befanden sich nach Angaben von ISRO ein indischer Erdbeobachtungssatellit sowie mehrere "mitreisende Satelliten" von Unternehmen oder Organisationen aus dem In- und Ausland sowie eine Wiedereintrittskapsel. Die Satelliten sollten auf eine niedrige Erdumlaufbahn gebracht werden.

Im Mai des vergangenen Jahres war eine Satellitenmission mit einer PSLV-Rakete fehlgeschlagen. Es war der 63. Einsatz einer Rakete dieses Typs gewesen./dg/DP/men