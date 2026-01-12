IRW-News: Datavault AI Inc: Datavault AI feiert den erfolgreichen Abschluss des Dream Bowl XIV, einer bahnbrechenden Blockchain-Innovation im Bereich der Sportunterhaltung

IRW-PRESS: Datavault AI Inc: Datavault AI feiert den erfolgreichen Abschluss des Dream Bowl XIV, einer bahnbrechenden Blockchain-Innovation im Bereich der Sportunterhaltung

Am 10. Januar 2026 signierten mehrere Dutzend NFL-Alumni-Legenden (klicken Sie hier für eine Liste der teilnehmenden Athleten) live 100 Footballs (klicken Sie hier, um die signierten NFL-Alumni-Footballs anzusehen) und 500 Trikots (klicken Sie hier, um die signierten NFL-Alumni-Trikots anzusehen);

Ab dem 1. Februar 2026 werden diese besonderen, einmaligen, live-signierten Erinnerungsstücke im Rahmen einer Verlosung an berechtigte Inhaber von Dream Bowl Meme Coin I-Token und nach ihrem Ausgabetag (derzeit für den 21. Februar 2026 vorgesehen) an Inhaber von Dream Bowl Meme Coin II-Token vergeben und können an der kommenden International NIL Exchange gehandelt werden.

Von Sponsoren gesammelte E-Sport-Stipendien in Höhe von 25.000 $ wurden an Dream Bowl Madden und Team E-Sports Champions vergeben; und

70 Student Star Athletes stellten ihr Talent vor Scouts der USFL, NFL und europäischen Ligen unter Beweis (klicken Sie hier, um die Trikots der Teilnehmer des Special Dream Bowl XIV anzusehen).

PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA / ACCESS Newswire / 12. Januar 2026 / Datavault AI Inc. (NASDAQ: DVLT) (Datavault AI oder das Unternehmen), ein führender Anbieter von KI-gestützten Technologien für Datenbewertung, Datenmonetarisierung, Authentifizierung und digitale Interaktion, gab heute den erfolgreichen Abschluss des Dream Bowl XIV bekannt, der im AT&T Stadium in Arlington, Texas, stattfand. Dieses wegweisende Ereignis, das live auf ESPN+ übertragen wurde, markierte einen historischen Meilenstein in der Sportinnovation, da es das erste College-Spiel mit tokenisierten Autogrammstunden war, bei dem modernste Blockchain-Technologie mit den Talenten des Elite-College-Footballs kombiniert wurde.

Der Dream Bowl XIV präsentierte 70 NFL-Draft-Kandidaten aus NCAA FCS-, Division II- und Division III-Programmen und bot ein unvergessliches All-Star-Game-Erlebnis. Fans und Teilnehmer wurden Zeugen spannender Action auf dem Spielfeld, die in einem hart umkämpften 39:30-Sieg der Crusaders über die Patriots gipfelte. Abseits des Spielfelds sorgten die proprietären Plattformen von Datavault AI für immersive digitale Erlebnisse, darunter Echtzeit-Datenanalysen und sichere Asset-Tokenisierung.

Der diesjährige Dream Bowl würdigte nicht nur das Engagement und Talent dieser außergewöhnlichen Athleten, sondern setzte durch unsere KI- und Web-3.0-Lösungen auch neue Maßstäbe für die Fanbindung, sagte Nathaniel Bradley, CEO von Datavault AI. Durch die Integration einer quantensicheren Blockchain für tokenisierte Autogramme und Erinnerungsstücke haben wir unveränderliche digitale Assets geschaffen, die die Sportgeschichte bewahren und gleichzeitig neue Einnahmequellen für Athleten, Teams und Fans erschließen. Das überwältigend positive Feedback von Teilnehmern, Scouts und Zuschauern unterstreicht den Erfolg dieser Zusammenarbeit.

Zu den wichtigsten Highlights der Einführung der proprietären Technologien von Datavault AI beim Dream Bowl XIV gehören:

- Tokenisierte Autogrammstunde: Mit mehreren Dutzend Profi- und College-Stars erhielten die Fans verifizierbare, in der Blockchain verankerte digitale Sammlerstücke, die Authentizität und Eigentumsrechte im Zeitalter des Web 3.0 gewährleisten.

- Meme-Coin-Verteilung: Inhaber des ursprünglichen Dream Bowl Meme Coin-Tokens (der Dream Bowl Meme Coin I) sind ab der Woche vom 1. Februar 2026 und während des gesamten Jahres 2026 zur Teilnahme an einer exklusiven Merchandise-Verlosung berechtigt, bei der bis zu 3.000 limitierte, signierte Erinnerungsstücke des Dream Bowl verlost werden. Nach dem Ausgabetag der Dream Bowl Meme Coin II-Token (derzeit für den 21. Februar 2026 vorgesehen) an bestimmte Inhaber von Datavault AI-Wertpapieren zum 7. Januar 2026 (die Dream Bowl Meme Coin II und zusammen mit der Dream Bowl Meme Coin I die Dream Bowl Meme Coins) sind auch diese Inhaber für solche Prämien qualifiziert.

- Verbesserte Fan-Erlebnisse: Mithilfe der Plattformen Information Data Exchange® und Data Vault® von Datavault AI erhielten die Teilnehmer Zugang zu personalisierten Digital Twins, Lizenzierungsmöglichkeiten für Namen, Bilder und Ähnlichkeiten sowie Echtzeit-Analysen, wodurch eine tiefere Verbindung zwischen Fans und Sportlern gefördert wurde.

- Reichweite der Übertragung: Die Veranstaltung erreichte über ESPN+ Millionen von Zuschauern und erhöhte so die Sichtbarkeit für aufstrebende Talente und die Technologien von Datavault AI im Bereich Sport und Unterhaltung.

In Zusammenarbeit mit Cutting Edge Sports Management und Co-Sponsoren wie Scilex Holding Company und Wellgistics Inc. würdigte der Dream Bowl das Vermächtnis von Dr. Martin Luther King Jr., indem er Exzellenz, Engagement und Chancen für unterrepräsentierte Sportler förderte. Am Wochenende nahmen die Spieler an professionellen Scouting-Sessions und Networking-Veranstaltungen teil, die ihnen bleibende Erinnerungen und Karrierewege eröffneten.

Datavault AI ist weiterhin bestrebt, seine Präsenz in den Bereichen Sport, Veranstaltungen und Veranstaltungsorte durch eine leistungsstarke Computerinfrastruktur und proprietäre Software auszubauen. Mit Blick auf die Zukunft plant das Unternehmen, auf diesem Erfolg aufzubauen und bei zukünftigen Veranstaltungen KI und Blockchain weiter zu integrieren, um Datenhoheit, Datenschutz und Monetarisierung zu revolutionieren.

Aufnahmen der Veranstaltung finden Sie für die nächsten sieben Tage hier.

Über Datavault AI

Datavault AI (Nasdaq:DVLT) ist führend im Bereich KI-gestützte Datenerfahrungen, Bewertung und Monetarisierung in der Web 3.0-Umgebung. Die cloudbasierte Plattform des Unternehmens bietet umfassende Lösungen durch seine kooperativen Abteilungen für Akustikwissenschaft und Datenwissenschaft. Die Abteilung für Akustikwissenschaft von Datavault AI umfasst die patentierten Technologien WiSA®, ADIO® und Sumerian® für räumlichen und mehrkanaligen drahtlosen HD-Sound. Die Abteilung Data Science nutzt Web 3.0 und Hochleistungsrechner für die Wahrnehmung, Bewertung und sichere Monetarisierung von Erfahrungsdaten in verschiedenen Branchen, darunter Sport und Unterhaltung, Biotechnologie, Bildung, Fintech, Immobilien, Gesundheitswesen und Energie. Der Information Data Exchange® (IDE) ermöglicht Digital Twins und sichere NIL-Lizenzierung und fördert so eine verantwortungsvolle KI mit Integrität. Die anpassbare Technologie-Suite von Datavault AI bietet KI/ML-Automatisierung, Integration von Drittanbietern, Analysen, Marketing-Automatisierung und Werbeüberwachung. Der Hauptsitz befindet sich in Philadelphia, PA. Weitere Informationen finden Sie unter www.dvlt.ai.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen (im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in seiner geänderten Fassung und anderer Wertpapiergesetze) über Datavault AI Inc. (Datavault AI, das Unternehmen, uns, unser oder wir) und unsere Branche, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen daran erkennen, dass sie Wörter wie dürften, könnten, werden, sollen, sollten, erwarten, planen, voraussehen, gegebenenfalls, beabsichtigen, anstreben, projizieren, erwägen, glauben, schätzt, prognostiziert, potenziell, Ziel, Zielsetzung, strebt an, wahrscheinlich oder fortsetzen oder die Verneinung dieser Wörter oder andere ähnliche Begriffe oder Ausdrücke, die unsere Erwartungen, Strategien, Pläne oder Absichten betreffen. Das Fehlen dieser Wörter bedeutet nicht, dass eine Aussage nicht zukunftsgerichtet ist. Solche zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über die geplante Verlosung von Dream Bowl-Erinnerungsstücken, einschließlich der Art, Menge und Identität dieser Gegenstände, die erfolgreiche Integration der proprietären Technologien von Datavault AI in die geplante Verlosung von Dream Bowl Erinnerungsstücken sowie die mögliche Verteilung von Dream Bowl Meme Coin II-Token durch Datavault AI und den Zeitpunkt dieser Verteilung, basieren notwendigerweise auf Schätzungen und Annahmen, die zwar von Datavault AI und seinem Management als angemessen erachtet werden, jedoch von Natur aus unsicher sind. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Überzeugungen, Annahmen und Erwartungen des Managements sowie den aktuellen Marktbedingungen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese und andere hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Risiken und Ungewissheiten erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen Ergebnissen abweichen, darunter unter anderem: die Fähigkeit von Datavault AI, seine proprietären Technologien nach dem Dream Bowl zu entwickeln und erfolgreich zu vermarkten; regulatorische Risiken und Risiken im Zusammenhang mit geistigem Eigentum, die mit der erwarteten zukünftigen Verlosung von Dream Bowl-Erinnerungsstücken verbunden sind; das mögliche Versagen von Datavault AI, die erwarteten Vorteile seiner proprietären Technologien erfolgreich zu realisieren; Risiken im Zusammenhang mit Gerichtsverfahren, die gegen Datavault AI in Bezug auf die Dream Bowl Meme Coins und deren Verteilung an die berechtigten Anteilseigner von Datavault AI eingeleitet werden könnten; Risiken im Zusammenhang mit den Rechten von Datavault AI, den Stichtag und den Zahlungstermin für die Verteilung der Dream Bowl Meme Coin II-Token an die berechtigten Anteilseigner von Datavault AI zu ändern und/oder die erwartete Dividendenausschüttung zu widerrufen; Veränderungen der wirtschaftlichen, marktbezogenen oder regulatorischen Rahmenbedingungen; Risiken im Zusammenhang mit der technologischen Entwicklung und Integration; sowie andere Risiken und Ungewissheiten, die in den bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission, SEC) eingereichten Unterlagen von Datavault AI, einschließlich des Jahresberichts auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr und anderer Unterlagen, die Datavault AI von Zeit zu Zeit bei der SEC einreicht, ausführlicher beschrieben sind und auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar sind. und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen abweichen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf Ereignisse zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Aussagen. Datavault AI übernimmt keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung oder neue Informationen oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Datavault AI erreicht möglicherweise nicht die in seinen zukunftsgerichteten Aussagen offenbarten Pläne, Absichten oder Erwartungen, und Sie sollten sich nicht übermäßig auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die zukunftsgerichteten Aussagen von Datavault AI spiegeln nicht die potenziellen Auswirkungen zukünftiger Akquisitionen, Fusionen, Veräußerungen, Joint Ventures oder Investitionen wider, die das Unternehmen möglicherweise tätigt.

