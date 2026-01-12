IRW-News: Nexus Uranium Corp. : Nexus Uranium gibt den Termin der öffentlichen Anhörung für die Explorationsgenehmigung für das Projekt Chord bekannt

IRW-PRESS: Nexus Uranium Corp. : Nexus Uranium gibt den Termin der öffentlichen Anhörung für die Explorationsgenehmigung für das Projekt Chord bekannt

Die Anhörung vor der Rohstoffbehörde ist der letzte Schritt im umfangreichen staatlichen Genehmigungsverfahren

Vancouver, British Columbia - 12. Januar 2026 / IRW-Press / Nexus Uranium Corp. (CSE:NEXU | OTCQB:GIDMF | FWB:JA7) (Nexus oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass im Anschluss an die am 6. Januar 2026 im Vorfeld der Anhörung abgehaltene Konferenz vom South Dakota Department of Agriculture & Natural Resources (DANR) die öffentliche Anhörung vor der Behörde für Rohstoffe und Umwelt (Board of Minerals and Environment, Rohstoffbehörde) zur Erörterung des vom Unternehmen eingebrachten Antrags auf Erteilung einer Uranexplorationsgenehmigung für das Projekt Chord für den Zeitraum von 18. bis 20. März 2026 anberaumt wurde.

Die Anhörung vor der Rohstoffbehörde ist für Nexus der letzte Schritt im Rahmen des staatlichen Genehmigungsverfahrens, um eine Genehmigung für Explorationsbohrungen auf dem Projekt Chord zu erwirken. Dieser Meilenstein ist das Ergebnis umfangreicher und intensiver Bemühungen um die Erteilung einer Genehmigung, die das Unternehmen im März 2024 mit der Einreichung seiner Absichtserklärung zur Durchführung von Explorationsarbeiten (EXNI) beim DANR begonnen hat. Weitere Informationen zum EXNI-Antragsverfahren für das Projekt Chord finden Sie unter https://danr.sd.gov/Environment/MineralsMining/Exploration/NewEXNIS.aspx.

Während dieses gesamten Prozesses hat das Unternehmen eng mit mehreren staatlichen Behörden zusammengearbeitet, zu denen neben dem DANR auch das South Dakota State Historic Preservation Office (SHPO) und das South Dakota Department of Game, Fish, and Parks zählen. Das Unternehmen hat mit der Erstellung und Einreichung umfassender Studien und Berichte zu Umwelt, Wildtieren und Archäologie alle von den beteiligten Behörden vorgebrachten Bedenken und Kommentare zufriedenstellend beantwortet und die Auflagen erfüllt. In mehreren Fällen hat das Unternehmen die Standardanforderungen für Studien, Berichte und Offenlegungen sogar übertroffen, um möglichen Bedenken proaktiv zu begegnen.

Die Festlegung eines Termins für die öffentliche Anhörung vor der Rohstoffbehörde ist ein wichtiger Meilenstein für Nexus und unser Projekt Chord, so CEO Jeremy Poirier. Diese Anhörung ist die letzte Etappe eines strengen und gründlichen staatlichen Genehmigungsverfahrens, das wir vor fast zwei Jahren eingeleitet haben. Ich bin stolz auf die konstruktiven Beziehungen, die unser Team zu den staatlichen Behörden aufgebaut hat, und auch auf die hohen Standards, die wir während dieses gesamten Prozesses eingehalten haben. Wir freuen uns darauf, unseren Antrag vor der Rohstoffbehörde zu präsentieren und für das Projekt Chord die Weichen für ein Bohrprogramm im Frühjahr/Sommer zu stellen.

Über das South Dakota Department of Agriculture & Natural Resources

Das South Dakota Department of Agriculture & Natural Resources ist die staatliche Behörde, die für den Schutz und Erhalt der Landwirtschaft, der Umwelt und der natürlichen Ressourcen von South Dakota zuständig ist, sich um effektive Regulierungsarbeit und den Schutz natürlicher Ressourcen bemüht sowie finanzielle und fachliche Unterstützung anbietet. Das vom DANR erstellte Programm für Rohstoffe und Bergbau (Minerals and Mining Program) regelt die Rohstoffexploration, den Bergbau sowie die Öl- und Gasförderung in South Dakota. Das Programm stellt sicher, dass die Rohstoffexploration und -erschließung in einer Weise durchgeführt wird, welche die Auswirkungen auf die Umwelt so gering wie möglich hält und die Wiederherstellung und Nutzbarmachung der betroffenen Flächen nach der Ressourcengewinnung ermöglicht. In den meisten Fällen müssen die Betreiber vor Beginn der Rohstoffexploration oder -erschließung eine formelle Mitteilung einreichen oder eine staatliche Genehmigung einholen.

Über Nexus Uranium Corp.

Nexus Uranium ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Uranprojekte in Nordamerika gerichtet ist. In den Vereinigten Staaten besitzt das Unternehmen die Projekte Chord und Wolf Canyon in South Dakota und das Projekt South Pass in Wyoming. Das Projekt Great Divide Basin in Wyoming ist nun Gegenstand einer Option zugunsten von Canamera Energy Metals Corp. In Kanada hält Nexus das Projekt Mann Lake im Athabasca-Becken in Saskatchewan. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.nexusuranium.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, darunter Aussagen zur geplanten öffentlichen Anhörung vor dem Board of Minerals and Environment, zum erwarteten Ergebnis des Genehmigungsverfahrens, zum Zeitpunkt der möglichen Erteilung der Explorationsgenehmigung, zu den geplanten Explorationsaktivitäten im Rahmen des Projekts Chord und zur Fähigkeit des Unternehmens, seine Uranprojekte voranzutreiben. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Annahmen, die vom Management zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als angemessen erachtet werden, einschließlich günstiger regulatorischer Ergebnisse, der fortgesetzten Zusammenarbeit mit staatlichen Behörden, der Verfügbarkeit von Finanzmitteln für geplante Explorationsaktivitäten und des Ausbleibens wesentlicher Änderungen der geltenden Gesetze und Vorschriften. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund von Risiken und Ungewissheiten, einschließlich Änderungen der Gesetze, Richtlinien oder behördlichen Auslegungen, den Ergebnissen von Genehmigungsverfahren und öffentlichen Anhörungen, dem Potenzial für Widerstand gegen Bergbauaktivitäten, den Marktbedingungen für Uran und anderen Faktoren, die unter Risikofaktoren in den kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ beschrieben sind, erheblich abweichen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Nexus übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Canadian Securities Exchange und ihr Marktregulierungsorgan (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82445

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82445&tr=1

