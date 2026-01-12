Kuba weist US-Drohungen zurück - "Bis zum letzten Tropfen Blut"

Havanna/Houston, 11. Jan (Reuters) - Nach der Intervention in Venezuela drängt Präsident Donald Trump Kuba zu einem Abkommen mit den USA.

Er warnte am Sonntag auf seiner Plattform Truth Social, ⁠der Inselstaat werde künftig ‍kein Öl und kein Geld mehr aus Venezuela erhalten, Kubas größtem Öllieferanten. Kuba rate er dringend zu einem Abkommen, bevor es zu ‌spät sei, schrieb Trump. Kubas Präsident Miguel Diaz-Canel wies die Drohung zurück. Die USA hätten keine moralische Autorität, Kuba ‍ein Abkommen aufzuzwingen, schrieb er auf dem Kurznachrichtendienst X. "Kuba greift nicht an; es wird seit 66 Jahren von den USA angegriffen, und es droht nicht; es bereitet sich darauf vor, die Heimat bis zum letzten Tropfen Blut zu verteidigen."

Einzelheiten zu seinem geplanten Abkommen nannte Trump zunächst nicht. Nach der Festnahme des ‍venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro durch US-Truppen hat Trump die ⁠Übergangspräsidentin Delcy Rodriguez aufgefordert, venezolanisches Öl in die USA zu liefern. Auch Mexiko liefert Öl an Kuba, wenn auch in kleineren Mengen. Die Feindschaft zwischen den USA und ‍Kuba reicht zurück bis zur Revolution von Fidel Castro 1959. Die jahrzehntelangen Sanktionen der Regierung in Washington gelten als einer ⁠der Gründe für die schwere Wirtschaftskrise auf der Insel. Dort kommt es regelmäßig zu längeren Stromausfällen. Kubas Stromversorgung beruht der Internationalen Energieagentur (IEA) zufolge zu 83 Prozent auf Öl und zu knapp 13 Prozent auf Erdgas.

Der US-Geheimdienst ‍zeichnet zwar ein düsteres Bild der ‌wirtschaftlichen und politischen Lage des Karibikstaates. Doch seine Einschätzungen stützen Trumps Vorhersage nicht eindeutig, dass die Insel kurz vor dem Zusammenbruch stehe, wie die Nachrichtenagentur Reuters von drei mit den vertraulichen Einschätzungen vertrauten Personen erfuhr. Die CIA ist demnach der Ansicht, dass wichtige Sektoren der kubanischen Wirtschaft, wie Landwirtschaft und Tourismus, durch die häufigen Stromausfälle, Handelssanktionen und andere Probleme stark belastet sind. Der drohende Verlust von Ölimporten und anderer Unterstützung aus Venezuela könne der kommunistischen Führung erheblich zusetzen.

(Bericht von Nilutpal ⁠Timsina und Emily Green; Geschrieben von Reinhard Becker und Scot W. Stevenson; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‍und Märkte).)