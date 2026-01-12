Medienmitteilung: Sensirion präsentiert Thermal-Mass-Gasmesstechnologie auf der India Energy Week 2026 – bewährte Leistung für eine Multi-Gas-Zukunft

Medienmitteilung: Sensirion präsentiert Thermal-Mass-Gasmesstechnologie auf der India Energy Week 2026 – bewährte Leistung für eine Multi-Gas-Zukunft

12.01.2026 / 07:00 CET/CEST

Medienmitteilung

12.01.2026, Sensirion AG, 8712 Stäfa, Schweiz

Sensirion präsentiert Thermal-Mass-Gasmesstechnologie auf der India Energy Week 2026 – bewährte Leistung für eine Multi-Gas-Zukunft

Mit mehr als 11 Millionen weltweit installierten Gaszählern geniesst die Thermal-Mass-Technologie von Sensirion grosses Vertrauen und bietet präzise, stromsparende und zukunftssichere Lösungen für die Gasmesstechnik.

Sensirion kündigt seine erstmalige Teilnahme an der India Energy Week 2026 in Goa an. Dort wird das Unternehmen seine etablierte Thermal-Mass-Technologie sowie sein breites Portfolio an Gaszähler-Modulen präsentieren. Zertifiziert nach der harmonisierten Norm EN 17526 und validiert durch Langzeitstudien, ist Sensirion ein verlässlicher Partner für präzise und zuverlässige Gasmesstechnik.

Die Thermal-Mass-Technologie von Sensirion bietet hohe Messgenauigkeit, extrem niedrigen Energieverbrauch und langfristige Stabilität. Sie deckt Durchflussbereiche von G1.6 bis G25 ab und ist in der Lage, Erdgas, Biogas, Wasserstoffbeimischungen sowie reinen Wasserstoff zu messen. Das kompakte, wartungsfreie Design ermöglicht zukunftssichere Gaszähler, die sich an sich ändernde Gaszusammensetzungen anpassen und gleichzeitig Logistik- und Betriebskosten reduzieren.

Zum Portfolio gehört ausserdem das neue Gaszähler-Modul SGM5304, eine Lösung der nächsten Generation mit geringem Energieverbrauch und zukunftssicherer Kompatibilität im gleichen kompakten Formfaktor.

Besuchen Sie uns auf der India Energy Week 2026 vom 27. bis 29. Januar 2026 und erleben Sie die Thermal-Mass-Lösungen von Sensirion. Tauschen Sie sich mit unseren Expertinnen und Experten über Ihre Gasmesstechnik-Projekte aus.

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:

Sensirion_PressRelease_IEW26_Visual

