Merz: Indien ist "Wunschpartner" - Handelsabkommen mit EU Ende Januar?

- von Andreas Rinke

Ahmedabad, 12. Jan (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz hält einen Abschluss des seit Jahren angestrebten EU-Indien-Freihandelsabkommens noch in diesem Monat für möglich.

"Die Präsidentin der Europäischen Kommission und der Präsident des Europäischen Rates werden Ende des Monats nach Indien reisen und dieses Abkommen, wenn es denn bis dahin abgeschlossen ⁠ist, auch unterzeichnen", sagte Merz ‍am Montag bei seinem Indien-Besuch nach einem Gespräch mit Ministerpräsident Narendra Modi in Ahmedabad. Zugleich bezeichnete er das bevölkerungsreichste Land der Erde als "Wunschpartner" Deutschlands.

Die Äußerung von Merz zum Handel kommt überraschend, weil bisher mit einem Abschluss des Freihandelsabkommens erst Ende des ‌Jahres gerechnet worden war. Nach den "sehr intensiven Gesprächen" zwischen Merz und Modi gebe es aber "hohe Erwartungen", dass Ende Januar tatsächlich schon ein Abkommen unterzeichnet werden könne, hieß es in deutschen Regierungskreisen. Merz selbst ‍sagte in einem weiteren Statement, dass er "nur einen kleinen Beitrag" geleistet habe, aber den Eindruck "wirklicher Fortschritte" sehe. Drei Punkte müssten noch final verhandelt werden: der Grenzausgleichsmechanismus für Importe aus Ländern ohne harte Umweltauflagen, die Stahlpolitik sowie Kontingente für die Automobilindustrie.

Als Grund für die überraschende Bewegung auch in Neu-Delhi nannte Merz ausdrücklich die US-Zollpolitik gegenüber Indien mit hohen Strafzöllen. "Mit Europa kann Indien ... bessere Erfahrungen machen", betonte der Kanzler. Die EU setze Zölle nicht als politische Instrumente ein, sondern wolle Zölle reduzieren, damit der Handel zwischen Europa und Indien zunehme. Merz hatte zuvor vor einer "Renaissance des ‍unseligen Protektionismus" gesprochen, die Deutschland und Indien schade. Für die EU wäre die Unterzeichnung ⁠ein weiterer großer Erfolg nach dem Abschluss des EU-Handelsabkommens mit südamerikanischen Mercosur-Staaten vergangene Woche.

Die deutschen Maschinenbauer begrüßten die Entwicklung. "Das Abkommen würde die Wettbewerbsposition unserer Industrie deutlich stärken, da Indien derzeit bis zu acht Prozent Zölle auf Maschinenbauprodukte erhebt", sagte VDMA-Hauptgeschäftsführer Thilo Brodtmann.

MEHRERE BILATERALE ABKOMMEN - UNIPER KAUFT AMMONIAK

Modi hatte Merz auf dessen erster ‍Indien-Reise in seine Heimatregion Gujarat eingeladen, was als Zeichen großer Wertschätzung gilt. Beide Politiker betonten das Interesse an einer Stärkung der bilateralen Beziehungen. Die Verteidigungsministerien beider Länder beschlossen deshalb eine Absichtserklärung für eine verstärkte Kooperation in ⁠der Rüstungsindustrie. Airbus Defence ist bereits in Indien aktiv, die Thyssenkrupp-Rüstungstochter TKMS hofft bis Ende März auf Aufträge über sechs U-Boote und die Option auf weitere drei. Bisher ist Indien stark von russischen Rüstungslieferungen abhängig.

Das Bundeswirtschaftsministerium unterzeichnete mit dem indischen Bergbauministerium eine Absichtserklärung zur Zusammenarbeit bei kritischen Mineralien. Generell soll das "CEO-Forum" die Wirtschaftsbeziehungen mit Indien vertiefen. Das Gesundheitsministerium wiederum unterzeichnete eine Vereinbarung ‍zur Anwerbung indischer Fachkräfte im Gesundheitssektor.

"Eine enge Zusammenarbeit zwischen Ländern wie Deutschland und ‌Indien ist wichtig für die gesamte Menschheit", sagte Modi bei einem gemeinsamen Auftritt vor Medien, bei denen die indische Seite erneut keine Fragen zuließ. Modi hob vor allem die Bedeutung einer stärkeren technologischen Zusammenarbeit hervor. "Indien und Deutschland sind sich einig, dass, um globale Herausforderungen anzugehen, Reformen globaler Institutionen absolut notwendig sind", fügte er mit Hinweis auf den UN-Sicherheitsrat hinzu. Beide Staaten fordern einen ständigen Sitz im höchsten UN-Gremium.

"Uns verbinden grundlegende Werte. Das hochdynamische Indien und das technologisch führende Land Deutschland, wir teilen wesentliche Interessen", sagte Merz. Beide Länder feiern den 75. Jahrestag ihrer diplomatischen Beziehungen. Merz kündigte an, dass Modi Ende des Jahres zu den deutsch-indischen Regierungskonsultationen nach Deutschland kommen werde.

Auf Unternehmensseite unterzeichnete der Energiekonzern Uniper in Indien einen Abnahmevertrag für jährlich bis zu 500.000 Tonnen Ammoniak. Das Ammoniak soll in Deutschland in Wasserstoff umgewandelt werden. Partner sei das Unternehmen AM Green, teilte Uniper ⁠mit. "Das neue Großprojekt, ein Megaprojekt zwischen Unternehmen beider Länder im Bereich des grünen Wasserstoffs, wird ein sogenannter Game Changer im Bereich der Energie in der Zukunft sein", sagte Modi dazu.

