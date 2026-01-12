Merz verurteilt Gewalt in Iran - "Ist Zeichen der Schwäche"

Ahmedabad, 12. Jan (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat die Gewalt der Sicherheitskräfte im Iran ⁠gegen Demonstranten ‍scharf verurteilt.

"Immer mehr Menschen aus allen Teilen der Gesellschaft demonstrierten ‌seit zwei Wochen im ganzen Land friedlich für Freiheit ‍und für ein besseres Leben", sagte Merz am Montag bei einem Besuch im indischen Ahmedabad. "Für den Mut, mit dem diese Menschen der unverhältnismäßigen, ‍brutalen Gewalt iranischer Sicherheitskräfte ⁠widerstehen, gebührt ihnen größte Anerkennung." Er rufe die iranische Führung auf, ihre Bevölkerung ‍zu schützen statt sie zu bedrohen. "Die Gewalt, die die Führung ⁠in Teheran gegen das eigene Volk richtet, verurteilen wir auf das Schärfste. Diese Gewalt ist kein ‍Ausdruck von ‌Stärke, sondern sie ist ein Ausdruck von Schwäche. Diese Gewalt muss enden", sagte der Kanzler. Die iranische Menschenrechtsorganisation Hrana geht inzwischen von fast 500 Toten aus.

