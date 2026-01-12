Moderna - Wende zum Besseren?

Normalerweise sind wir eher im trendfolgenden Lager verankert. Von Zeit zu Zeit können Anlegerinnen und Anleger aber auch mal einen antizyklischen Trade wagen – vor allem, wenn dieser einen besonderen Charme besitzt. Letzteres ist bei der Moderna-Aktie möglicherweise der Fall. Schließlich kam es nach dem dramatischen Kursverfall der letzten Jahre von 500 USD auf unter 25 USD in den letzten Monaten zu einer Stabilisierung. Diese vollzieht sich auf Basis der Kreuzunterstützung aus der Parallelen zum Basisabwärtstrends seit 2021 (akt. bei 26,93 USD) sowie dem horizontalen Auffangbereich bei rund 25 USD (siehe Chart). Den beschriebenen Stabilisierungsprozess quittiert der MACD inzwischen mit einem neuen Einstiegssignal. Für das „i-Tüpfelchen“ würde in diesem Zusammenhang ein Anstieg über die Hochs des vergangenen Jahres bei 36 USD sorgen, denn dann könnte die Kursentwicklung der letzten zwölf Monate unter dem Strich als klassischer Doppelboden interpretiert werden. Lohn der Mühen einer erfolgreichen Bodenbildung wäre ein rechnerisches Anschlusspotenzial von rund 13 USD. Gelingt der Befreiungsschlag, mutiert die Moderna-Aktie vom „fallen angel“ endgültig zum „fallen angel mit Erholungspotenzial“.

Moderna (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Moderna

Quelle: LSEG, tradesignal²

