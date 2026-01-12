W​e​r​b​u​n​g von
NOVO NORDISK - Doppelboden gewinnt an Konturen

Doppelboden gewinnt an Konturen

Die Novo Nordisk-Aktie ist möglicherweise gerade dabei, ein „zweites Standbein“ auszuprägen. Für den Techniker bedeutet das, dass der Titel – definiert durch die Tiefs bei 287 DKK bzw. 267 DKK – einen möglichen Doppelboden etabliert (siehe Chart). Um die diskutierte untere Umkehr zu vervollständigen, muss der Titel aber noch ein dickes Brett bohren. Konkret sind in diesem Zusammenhang der Durchschnitt der letzten 38 Wochen (akt. bei 379 DKK), der Abwärtstrend seit September 2024 (akt. bei 385 DKK) sowie die horizontalen Barrieren bei knapp 400 DKK zu nennen. Aufgrund der Bedeutung dieser Widerstandszone wäre der Lohn eines nachhaltigen Gezeitenwandels groß. Schließlich wäre dann auch der diskutierte Doppelboden vervollständigt. Rein rechnerisch lässt sich das Anschlusspotenzial im Erfolgsfall auf rund 130 DKK veranschlagen. Begünstigt wird eine Trendwende durch den MACD und den RSI, die jeweils freundlich zu interpretieren sind. Um die verbesserte Ausgangslage nicht auf das Spiel zu setzen, gilt es dagegen, in Zukunft nicht mehr unter das jüngste Wochentief bei 333 DKK zurückzufallen.

NOVO NORDISK (ADR) (Weekly)

Chart NOVO NORDISK (ADR)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart NOVO NORDISK (ADR)

Chart NOVO NORDISK (ADR)
Quelle: LSEG, tradesignal²



