Original-Research: q.beyond AG (von Montega AG): Kaufen

12.01.2026
Original-Research: q.beyond AG - von Montega AG

12.01.2026 / 10:26 CET/CEST
---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu q.beyond AG

     Unternehmen:               q.beyond AG
     ISIN:                      DE0005137004

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      12.01.2026
     Kursziel:                  1,20 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Kai Kindermann

Attraktive Bewertung - Management bereitet Aktienrückkäufe vor

q.beyond plant per Kapitalherabsetzung die Voraussetzungen für
Aktienrückkäufe zu schaffen. Dies halten wir angesichts der aktuellen
Bewertung (EV: 56,2 Mio. EUR), der unseres Erachtens bereits der Wert des
eigenen Rechenzentrums nahezu entspricht, für eine sinnvolle Maßnahme.

Details der Maßnahme: Mit einer Kapitalherabsetzung durch Zusammenlegung der
Aktien im Verhältnis 5:1 soll der handelsrechtliche Bilanzverlust beseitigt
werden. Daraufhin kann q.beyond Aktien zurückkaufen und Dividenden
ausschütten. Das Rückkaufprogramm soll voraussichtlich in H2/26 starten,
während eine Dividendenzahlung in 2027 für das GJ 2026 avisiert wird.

Hoher Value-Add von Aktienrückkäufen auf aktuellem Kursniveau: Die
Hauptversammlung hat bereits den Rückkauf von bis zu 10% der ausgegebenen
Aktien genehmigt. Mit einer Überschussliquidität deutlich über den dafür
benötigten Mitteln halten wir ein Tender Offer über das gesamte genehmigte
Volumen für wahrscheinlich. Wir sehen die q.beyond-Aktie aktuell mit einem
EV/EBITDA 2025e von 3,9x als sehr attraktiv bewertet an. Eine SOTP-Bewertung
unterstreicht unsere positive Einschätzung und impliziert einen fairen Wert
von 165,4 Mio. EUR bzw, 1,33 EUR je q.beyond-Aktie. Dabei deckt allein das
Rechenzentrum, dessen Verkauf seit geraumer Zeit diskutiert wird, unseres
Erachtens annähernd den gesamten aktuellen Enterprise Value ab.

[Abbildung]

Rechenzentrum stellt signifikantes Asset dar: Im Hamburger Stadtteil
Winterhude verfügt q.beyond über ein Rechenzentrum mit zusätzlichen
Büroräumlichkeiten auf 8.000m² Fläche. Laut Vorstand wurden in Gesprächen
mit potentiellen Käufern rund 30 Mio EUR seitens Immobilienentwicklern
geboten. Strategische Käufer würden 40-50 Mio. EUR bieten, bei ihrer
Bewertung jedoch nur die aktuell genutzten 3 MW berücksichtigen. CEO Thies
Rixen plant deshalb vor einer Transaktion den Verkaufspreis durch die
Vermarktung vorhandener Kapazitäten zu steigern.

Der Immobilienwert wird u.E. bereits durch den Bodenrichtwert von 15,0 Mio.
EUR (bei Wohnungsnutzung) zu einem großen Teil abgedeckt. Bei Nutzung als
Rechenzentrum haben wir die angesetzten Bewertungen von REITs für ihre
europäischen Datenzentren sowie die durchschnittlichen Baukosten für
Rechenkapazität in Deutschland herangezogen. Im Durchschnitt ergibt sich ein
Wert von 13,0 Mio. EUR pro MW, den wir angesichts des Standorts Hamburg und
der technologischen Qualität als Tier-3-Rechenzentrum mit guter
Energieeffizienz (PUE: 1,28) als angemessen betrachten. Aufgrund der hohen
Marktnachfrage sowie mehrjähriger Genehmigungs- und Bauzeiten halten wir ein
höheres Multiple für sofort verfügbare Kapazität gegenüber den
Herstellungskosten für gerechtfertigt.

[Abbildung]

Wir haben für das Rechenzentrum einen Wert von 53,7 Mio. EUR berechnet, der
sich aus folgenden Komponenten zusammensetzt.

  * Die bereits genutzten 3 MW setzen wir basierend auf den ermittelten 13,0
    Mio. EUR/MW mit 39,0 Mio. EUR an.

  * Ein zusätzlicher MW ist sofort einsatzbereit und sollte ursprünglich in
    2025 vermarktet werden. Dies lief jedoch aufgrund einer Diskrepanz
    zwischen der angebotenen und nachgefragten Größenkategorien schleppend.
    Aufgrund der geringen Vakanzen von Rechenkapazitäten sowie der Anpassung
    des Angebots zum Bedienen kleinerer Tickets erwarten wir jedoch die
    vollständige Vermarktung des verfügbaren MW in 2026 und bewerten diesen
    abgezinst um ein Jahr mit 11,8 Mio. EUR.

  * Darüber hinaus bietet der Standort Fläche für weitere Kapazität i.H.v.
    einem MW, in den jedoch vor Nutzung investiert werden müsste. Die
    Entscheidung über die Ertüchtigung soll bis Ende 2026 getroffen werden.
    Wir bewerten die Option als Differenz zwischen den Baukosten neuer
    Kapazität von 10,2 Mio. EUR und den erwarteten Investitionskosten von
    7,0 Mio. EUR. Abgezinst bis zum erwarteten Entscheidungsdatum ergibt
    sich so ein Wert für die zu ertüchtigende Kapazität von 2,9 Mio. EUR.

Bewertung des operativen Geschäfts:

  * Inklusive der Nutzung des Rechenzentrums liegt der Wert des operativen
    Geschäfts basierend auf unserem DCF-Modell bei 115,4 Mio. EUR. Eine
    Peergroup-Analyse basierend auf 2025e EBITDA-Multiples impliziert einen
    Wert von 106,5 Mio. EUR, den wir um kapitalisierte Leasingaufwendungen
    und steuerliche Verlustvorträge bereinigt haben. Der kürzliche Verkauf
    der Allgeier IT Services GmbH dürfte u.E. basierend auf dem
    kommunizierten Preis im oberen zweistelligen Mio.-EUR-Bereich zu
    EBITDA-Multiples von 8,4 bis 11,9 (2025e) erfolgt sein, was alleine für
    das Managed Services-Segment von q.beyond einen Wert von 65,9 Mio. EUR
    bis zu 93,2 Mio. EUR bedeuten würde. Die Differenz zu unserer
    DCF-Bewertung erfordert somit einen Wert von 22,2 Mio. EUR bis zu 49,5
    Mio. EUR für das Consulting-Segment.

  * Bei einem Verkauf würden einerseits die Erträge aus dem Colocation- und
    Server Housing-Geschäft wegfallen und andererseits müsste die selbst
    benötigte Rechen- und Bürokapazität gemietet werden. Für eine separate
    Betrachtung des hypothetisch verbleibenden Geschäfts rechnen wir mit
    wegfallenden Erträgen von 3,5 Mio. EUR auf EBITDA-Ebene, die jedoch
    aufgrund der benötigten Investitionen eine eher geringe Cash Conversion
    aufweisen dürften, sowie mit anfallenden Mietkosten von 1,5 Mio. EUR. In
    diesem Szenario bewerten wir das verbleibende operative Managed
    Services-Geschäft sowie das Consulting-Segment mit 76,7 Mio. EUR nach
    DCF-Modell, während die adjustierte Peergroup-Analyse einen Wert von
    70,6 Mio. EUR ausweist.

Fazit: Das momentane Kursniveau reflektiert unseres Erachtens nicht den
fairen Wert des Unternehmens, wovon Aktionäre durch die vorbereiteten
Aktienrückkäufe profitieren können. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung
und das DCF-implizierte Kursziel i.H.v. 1,20 EUR.



Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=51ae6afadd5c67bee6153adb97cb897b

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

2258484 12.01.2026 CET/CEST

q.beyond (QSC)

