Patrimonium und Bayview starten Finanzierungsplattform für gewerbliche Immobilienkredite im Umfang von EUR 500 Millionen

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

Patrimonium Asset Management AG / Schlagwort(e): Immobilien/Finanzierung
Patrimonium und Bayview starten Finanzierungsplattform für gewerbliche Immobilienkredite im Umfang von EUR 500 Millionen

12.01.2026 / 09:30 CET/CEST

PRESSEMITTEILUNG
Patrimonium und Bayview starten Finanzierungsplattform für gewerbliche Immobilienkredite im Umfang von EUR 500 Millionen

Zürich, 12. Januar 2026 Patrimonium Asset Management(„Patrimonium”), mit Sitz in Baar (ZG/CH), ist eine strategische Partnerschaft mitBayview Asset Management („Bayview”), mit Sitz in Coral Gables (FL/USA), eingegangen, einem globalen Investmentmanagementunternehmen, das sich auf Hypotheken- und Verbraucherkredite spezialisiert hat. Gegenstand der Partnerschaft ist die Bereitstellung von gewerblichen Immobilienkrediten für den europäischen Markt, insbesondere für Deutschland und die Nachbarländer Deutschlands.

Die Finanzierungsplattform startet mit einem anfänglichen Engagement von EUR 500 Millionen und plant die Ausgabe von erstrangigen und nachrangigen Finanzierungen mit einer Laufzeit von 2 bis 5 Jahrenfür den deutschen gewerblichen Immobilienmarkt sowie für ausgewählte Nachbarländer (Niederlande, Frankreich und Luxemburg).

Die Partnerschaft bringt bedeutendes neues privates Kapital auf den europäischen Markt, das in Immobilienkredite investiert werden soll, die sich durch starke Fundamentaldaten auszeichnen. Damit werden Chancen genutzt, die durch den Rückzug traditioneller Banken aus diesem Sektor entstanden sind.

Die Strategie zielt auf Kreditfinanzierungen zwischen EUR 20 Millionen und EUR 100 Millionen ab und unterstützt etablierte Kreditnehmer bei der Refinanzierung bestehender Vermögenswerte oder der Finanzierung des Erwerbs neuer Immobilien und Portfolios. Zu den Immobilienkategorien gehören Core+-, Transitional-/Value-Add- und Entwicklungsprojekte.

„Die Strategie ist branchenunabhängig und umfasst Mehrfamilienhäuser, Einzelhandels-, Logistik-, Hotel- und hochwertige Büroimmobilien. Unsere Partnerschaft wird dazu beitragen, die Finanzierungslücke wieder zu schliessen, indem wir flexible Finanzierungslösungen mit vorrangigen und nachrangigen Krediten mit einem LTV von bis zu 75-80 % anbieten“, sagte Clement Jacquesson, Head of Real Estate Debt bei Patrimonium. „Die aktuellen Marktbedingungen bieten eine attraktive Gelegenheit, die durch die begrenzte Liquidität im europäischen Mittelstand, anhaltende Bewertungsanpassungen an höhere Zinssätze und die sich wandelnde Nutzung von Immobilien nach der Pandemie begünstigt wird.“

Dieses neue Mandat stärkt die Position von Patrimonium als führender alternativer Kreditgeber auf dem deutschen Immobilienmarkt und ermöglicht innovative Finanzierungslösungen. Mit einem verwalteten Vermögen von mehr als EUR 5.0 Milliarden in verschiedenen Strategien für Private Markets ergänzt diese Initiative die bestehenden Produkte von Patrimonium und nutzt dessen zwei Kernsäulen: Real Estate und Private Credit.

Dr. Daniel C. Heine, Mitbegründer und Managing Director Private Credit bei Patrimonium, kommentierte: „Wir beobachten den deutschen Immobilienkreditmarkt seit zwei Jahrzehnten und haben diesen Moment der Verwerfung erwartet. Wir sind überzeugt, dass deutsche Banken nun gezwungen sind, sich schrittweise aus der Immobilienfinanzierung zurückzuziehen, und dass sich der Markt ähnlich wie in Großbritannien, den Niederlanden und den USA entwickeln wird. Die Ära der alternativen Kreditgeber im deutschen Immobilienkreditmarkt ist angebrochen – und sie wird von Dauer sein. Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Bayview, um diese Chance zu nutzen und zur Neugestaltung der deutschen Immobilienlandschaft beizutragen.“

Erste Transaktion in Höhe von EUR 38.5 Millionen in Rostock, Deutschland

Als bedeutenden Meilenstein haben Patrimonium und Bayview im Dezember 2025 ihre erste Transaktion erfolgreich abgeschlossen: eine vorrangige Finanzierung, die durch ein vollständig vermietetes Outlet-Center in Rostock besichert ist. Diese erste Transaktion in Deutschland unterstreicht die Fähigkeit der Partnerschaft, führende Sponsoren mit umfangreichem Kapital und maßgeschneiderten Finanzierungsstrukturen zu unterstützen.

Andrew Smith, Head of Commercial Real Estate Debt bei Bayview, kommentierte: „Wir freuen uns sehr über den Start unserer Partnerschaft mit Patrimonium und den Abschluss dieser ersten Transaktion. Bayview baut seit Jahren seine Präsenz in Europa aus und wir sehen enorme Chancen, hochwertige Immobilienprojekte zu finanzieren, insbesondere in Deutschland und den angrenzenden Märkten. Diese Partnerschaft wird es uns ermöglichen, unser Wachstum als attraktive Finanzierungsquelle für eine Vielzahl von Transaktionen zu beschleunigen.“

Pierre Lussato, Head of Bayview International, fügte hinzu: „Die europäischen Märkte, die in der Vergangenheit von grossen Geschäftsbanken dominiert wurden, bewegen sich auch im Bereich der Immobilienkredite in diese Richtung. Angesichts der Fragmentierung und Granularität dieser Anlageklasse ist die Kreditvergabe schwierig, und die jahrzehntelange Erfahrung von Patrimonium im Mittelstandsbereich bietet einen natürlichen Zugang zu hochwertigen Immobilienkrediten, die einen der Kernmärkte von Bayview weltweit bedienen.“

Kontakte

Patrimonium Asset Management

Clement Jacquesson
Senior Director
Head of Real Estate Debt
privatecredit@patrimonium.ch
+41 58 787 00 81
 
François Hutter
Media Relations
media@patrimonium.ch
+41 58 787 00 08
 		Dr. Daniel Heine
Mitbegründer
Managing Director Private Credit
privatecredit@patrimonium.ch
+41 78 888 53 11
 
  

Bayview Asset Management

Andrew K. Smith
Managing Director Commercial Real Estate Debt
privatecredit@bvinternational.eu
+44 203 874 6325
 
Pierre Pommier
Senior Vice President
privatecredit@bvinternational.eu
+44 203 874 6334		Pierre Lussato
Managing Director Europe
privatecredit@bvinternational.eu
+44 203 874 6330
 



Über Patrimonium
Patrimonium Asset Management AG („Patrimonium“) ist eine Gründergeführte, von der FINMA beaufsichtigte Fondsverwaltungsgesellschaft, die sich auf alternative und private Marktinvestitionen spezialisiert hat. Patrimonium verwaltet ein Vermögen von über EUR 5 Milliarden (Stand: 12.2025) in den Bereichen Immobilien, Private Credit, Private Infrastructure und Private Equity. Patrimonium ist ein führender Anbieter von Privatkrediten für mittelständische Unternehmen mit Sitz im deutschsprachigen Europa („DACH-Region“) und in den Benelux-Ländern. Das Unternehmen verwaltet Unternehmenskreditstrategien wie Senior Lending und Asset-Based lending sowie Immobilienkreditstrategien und Privatkreditmandate. Patrimonium begann 2006 mit Investitionen in mid-market Privatkredite und hat seitdem über 200 Unternehmen finanziert. Das Unternehmen beschäftigt über 70 Investmentexperten mit Büros in Zürich, Lausanne-Crissier und Baar. Weitere Informationen: www.patrimonium.ch.


Über Bayview
Bayview ist ein bei der SEC registrierter Anlageberater, der gepoolte Anlageinstrumente mit Schwerpunkt auf Krediten, darunter Whole Loans, forderungsbesicherte Wertpapiere, Hypothekendienstleistungsrechte und andere hypotheken- und verbraucherbezogene Vermögenswerte, berät und verwaltet. Bayview hat seinen Hauptsitz in Coral Gables, Florida, und verfügt über weitere Vermögensverwaltungsbüros in New York, London und Genf sowie Tochtergesellschaften für Kreditdienstleistungen und Kreditvergabe in sieben US-Bundesstaaten und in Mailand, Italien. Bayview beschäftigt rund 2‘050 Fachleute in seinen verbundenen Unternehmen und verwaltet zum 30. September 2025 ein Vermögen von rund USD 37.5 Milliarden. Bayview Asset Management investiert seit über 20 Jahren in gewerbliche Immobilienkredite, sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in Europa. Seit 2018 hat das Large Balance CRE Lending-Team von Bayview gewerbliche Immobilienkredite in Höhe von über USD 5.4 Milliarden vergeben oder erworben, darunter Ersthypotheken, Mezzanine-Darlehen (Nachrangdarlehen), Baudarlehen und C-PACE-Bewertungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.bayviewcommercial.com.

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:

Patrimonium Bayview_PR_Bild

Datei:

Pressemitteilung (PDF)

Ende der Medienmitteilungen
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Patrimonium Asset Management AG
Ch. des Lentillères 15
1023 Crissier
Schweiz
Telefon:+41 58 787 00 00
E-Mail:media@patrimonium.ch
Internet:www.patrimonium.ch
ISIN:CH0034995214
Börsen:SIX Swiss Exchange
EQS News ID:2257976
Ende der MitteilungEQS News-Service

2257976 12.01.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
P
PATRIMONIUM SWISS REAL EST.FD INHABER-ANTEILE A O.N.

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 11.01.2026
Aktienmärkte und Edelmetalle eröffnen 2026 mit ausgeprägter Stärkegestern, 19:58 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Aktien sind nicht teuer! Jedenfalls nicht alle.10. Jan. · onvista-Partners
Alle Premium-News