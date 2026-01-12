

EQS-Media / 12.01.2026 / 10:10 CET/CEST



PRESSEMITTEILUNG

Personalia: Die REPLOID Group AG erweitert die Direktorenebene

Wels, 12. Jänner 2026 – Die REPLOID Group AG („REPLOID“) gibt drei neue Besetzungen auf Direktorenebene bekannt, um das dynamische globale Wachstum und die weitere Expansion des Unternehmens zu unterstützen.

Andrew Bernard treibt als Director International Business Development die globale Expansion von REPLOID voran. Der kanadische und britische Staatsbürger hat seine berufliche Karriere dem Aufbau und der Entwicklung von Unternehmen gewidmet, die sich mit nachhaltigen Methoden für die Abfall- und Reststoffverwertung auseinandersetzen. Dabei baute er sich eine weitreichende Expertise beim Einsatz der Schwarzen Soldatenfliege auf. Andrew Bernard hält einen Bachelor of Arts der St. Thomas University (Kanada), einen Master of Arts der University of Wales (UK) und einen Master in Applied Ethics (Business) der Katholieke Universiteit Leuven (Belgien).

Jean-Louis Varvier verantwortet als Director of Global Marketing die weltweiten Marketingagenden von REPLOID. Er verfügt über umfassende Erfahrung bei namhaften FMCG-Unternehmen (Fast Moving Consumer Goods) wie Danone Dairy, Woerle, Kotányi, Mautner Markhof, Nestlé und der iSi Group. Seine Aufgaben waren überwiegend international angelegt, reichten zum Teil bis in die globale Verantwortungsebene und umfassten sowohl B2B- als auch B2C-Ausrichtungen. Jean-Louis Varvier schloss das CPGE Lycée Ampére mit einem Bachelor in Mathematik und Physik und die Grenoble Ecole de Management (GEM) mit einem Master in Management, Marketing und Strategie ab.

Bernd Braunstein übernimmt mit 16. Jänner als Director Legal & Compliance die Rechts- und Compliance-Agenden von REPLOID. Der studierte Jurist verfügt über profunde Führungserfahrung in Rechtsabteilungen und als Compliance-Verantwortlicher von börsenotierten Unternehmen. Bernd Braunsteins beruflicher Werdegang führte von T-Mobilie Austria über Wienerberger zu Marinomed Biotech. Damit ist er sowohl mit kleineren Unternehmensstrukturen als auch mit dem Umfeld großer, global aktiver Konzerne bestens vertraut.

„Für die nächste Wachstumsstufe von REPLOID ist ein versiertes Führungsteam von entscheidender Bedeutung“, sagt Philip Pauer, CEO der REPLOID Group AG. „Mit ihrer herausragenden Expertise werden Andrew, Jean-Louis und Bernd maßgeblich dazu beitragen, REPLOID für die erfolgreiche Umsetzung der Expansionsstrategie zu stärken.“

Über die REPLOID GROUP AG

Die REPLOID Group AG („REPLOID“) stellt hochwertige Proteine und Fette sowie organischen Dünger aus der Aufzucht von Larven der Schwarzen Soldatenfliege her. In den für ihre Kunden errichteten modularen und flexiblen Mastanlagen – den REPLOID ReFarmUnits – erhalten vom Unternehmen gelieferte Junglarven eine auf den jeweiligen Standort abgestimmte Futtermischung aus Reststoffen der regionalen Lebensmittel-Wertschöpfungskette. Nach erfolgter Mast übernimmt REPLOID die Larven zur zentralen Vermarktung.

Mit dem dezentralen Upcycling im industriellen Maßstab bietet REPLOID eine auch ökonomisch attraktive Lösung für die Kreislaufwirtschaft. Das Modell der Gruppe ermöglicht es, Lebensmittelreststoffe und ungenutzte Lebensmittel effizient zu verwerten und zentrale Ressourcen nachhaltig zu schonen.

Die REPLOID Group AG wurde im Jahr 2020 gegründet und hat ihren Sitz in Wels (Österreich). Das Unternehmen ist global ausgerichtet und notiert seit Juli 2025 im Segment direct market plus der Wiener Börse (Kürzel: HRX5). Die Gruppe beschäftigt mehr als 100 Mitarbeitende.

Rückfragehinweis

Mag. Hans Lang | Director Group Communications | +43 660 693 45 63 | presse@reploid.eu

Ende der Pressemitteilung

Emittent/Herausgeber: REPLOID Group AG

Schlagwort(e): Unternehmen

12.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS Group



Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: REPLOID Group AG Maria-Theresia-Straße 53 4600 Wels Österreich Telefon: +43 660 / 776 50 40 E-Mail: office@reploid.eu Internet: reploid.eu ISIN: AT0000A3HRX5 Börsen: Wiener Börse (Vienna MTF) EQS News ID: 2258468

Ende der Mitteilung EQS-Media

2258468 12.01.2026 CET/CEST