Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zur Lage im Iran

dpa-AFX · Uhr
AUGSBURG (dpa-AFX) - 'Augsburger Allgemeine' zur Lage im Iran:

Auch wenn sich ihre Proteste ursprünglich gegen hohe Lebensmittelpreise und die marode Wirtschaftslage richteten, geht es längst um bürgerliche Freiheiten. Entsprechend brutal schlagen die Machthaber zurück. Merz sollte sich als nächsten Schritt daher dafür einsetzen, dass die Revolutionsgarden endlich auf die EU-Terrorlisten kommen. Die Menschen im Iran haben jede Unterstützung verdient./yyzz/DP/zb

