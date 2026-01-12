Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zum Aus der dänischen Briefpost
NÜRNBERG (dpa-AFX) - 'Nürnberger Nachrichten' zum Aus der dänischen Briefpost
Ist es notwendig, Glückwünsche, Grüße, Kündigungen von Verträgen oder Behördenanträge analog per Post zu schicken? Nein! Hand aufs Herz: Viele dieser Alltäglichkeiten erledigen wir längst per Handy, Mail oder anderweitig online. Die Digitalisierung hat auch andere Vorteile: Kein ewiges Warten auf wichtige Post, keine nervige Werbepost, Ämter werden entlastet, die Papierflut eingedämmt. Das ist sogar nachhaltig./yyzz/DP/zb
