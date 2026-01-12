Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Kennedy/Corona

HEIDELBERG (dpa-AFX) - 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Kennedy/Corona

Kennedy geht es (.) um Ärzte, die bewusst falsche Atteste ausstellten. So etwas ist selbstredend strafbar. Aber Corona war deutlich mehr als ein juristisches Thema. Corona hat die deutsche Gesellschaft gespalten. Diesen Punkt hat die Regierung Trump gut erkannt. Jetzt nutzt sie diese Schwäche. Darüber kann man sich empören, wie das Ministerin Warken tat. Zugleich böte aber der Corona-Ausschuss des Bundestages Gelegenheit, die Dinge besser zu sortieren. Wie sagte doch Jens Spahn 2020: Wir haben uns später einmal viel zu verzeihen. Davon ist bisher nichts zu spüren./yyzz/DP/zb

