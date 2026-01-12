Pressestimme: 'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zum ÖRR
dpa-AFX · Uhr
LANDSHUT/STRAUBING (dpa-AFX) - 'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zum ÖRR
Die bisherigen Reformen und Einsparungen der Sender sind viel zu halbherzig. Spielraum dafür besteht im Universum genug, das bisher wie das echte All nur die Ausdehnung kannte. Doch statt gesundzuschrumpfen, pochen die Anstalten auf eine Gebührenerhöhung. Dafür gibt es weder Rechtfertigung noch Rückhalt in der Bevölkerung. Schon aus Eigeninteresse sollte er zum Wandel ansetzen, um seinen Kritikern das Argument des gefräßigen Gebührenverschwenders aus der Hand zu nehmen./yyzz/DP/zb
