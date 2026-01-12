Qiagen bekräftigt Milliarden-Umsatzziel für Wachstumsbereiche

Frankfurt, 12. Jan (Reuters) - Der Diagnostikkonzern Qiagen will mit seinen fünf zentralen Wachstumsträgern bis 2028 unverändert einen ⁠Umsatz von ‍mindestens zwei Milliarden Dollar erzielen.

Dazu sollen auch neue Produkte und die jüngste ‌Übernahme der US-Biotechfirma Parse Biosciences beitragen, wie das Unternehmen am Montag ‍mitteilte. Zum Vergleich: Der Gesamtumsatz des Konzerns lag 2024 bei knapp 1,98 Milliarden Dollar und sollte im vergangenen Jahr zu konstanten Wechselkursen um vier bis fünf Prozent zulegen.

Zu den ‍fünf Wachstumstreibern zählt das Unternehmen ⁠den Tuberkulose-Test Quantiferon, das Diagnosesystem Qiastat-Dx, die digitalen PCR-Systeme der Qiacuity-Reihe, die Bioinformatik-Produkte Qiagen Digital ‍Insights sowie die Probentechnologien.

Konkret kündigte Qiagen für das laufende Jahr drei neue ⁠Systeme zur Probenvorbereitung an. Weitere Prioritäten sind die Zulassung neuer Test-Panels für das Diagnosesystem Qiastat-Dx sowie die Entwicklung der fünften ‍Generation des Tuberkulose-Tests ‌Quantiferon. "Wir haben unsere wichtigsten Ziele für 2025 erreicht und starten mit viel Schwung ins Jahr 2026", erklärte Konzernchef Thierry Bernard. "Mit Investitionen in Automatisierung, Menüerweiterung und KI sowie gezielten und differenzierten Akquisitionen wollen wir unser Wachstum weiter beschleunigen."

