Strafrechtliche Untersuchung gegen FED-Chef Jerome Powell | Finanzwerte schwach.

Die strafrechtliche Untersuchung der Staatsanwaltschaft des District of Columbia gegen US-FED-Chef Jerome Powell, untergräbt das Vertrauen in die Unabhängigkeit der Notenbank. Die Renditen der Staatsanleihen ziehen folglich an. Gleichzeitig forderte Trump am Freitag, dass Zinsen auf Kreditkartenschulden ein Jahr lang bei maximal 10 Prozent gedeckelt werden sollten. Obwohl diese nur vom Kongress entschieden werden kann, tendiert der gesamte Banken- und Kreditkartensektor schwächer. Seit Anfang letzter Woche, sehen wir einen dramatischen Anstieg bei versuchten Eingriffen in die Privatwirtschaft. Das betrifft die Öl- und Rüstungs-Industrie, genauso wie den Hausbau- und Finanzsektor. Auch die Aktien der Krankenversicherungen dürften heute unter Druck stehen. Es wird berichtet, dass Trump versucht die Branche zu Senkungen der Krankenversicherungsprämien zu zwingen.



00:00 Intro

00:22 Überblick

00:58 Fed: Untersuchung gegen Powell | Chef Nachfolge

03:59 Trumps Eingriffe in Privatwirtschaft: Öl, Rüstung, Hausbau

08:33 Krankenversicherungen und Kreditkartenindustrie unter Druck

11:04 Geopolitik: USA vs. Iran | Stimmung in Venezuela angespannt

13:21 Verbraucherpreise Dezember | Opinion-Day

15:33 Gut laufende Wirtschaft bei angespannter Fiskallage

17:48 Ausblick diese Woche: Bankenwerte im Fokus

18:45 Meldungen: BE Semiconductor | Duolingo | United Health u.v.m.

21:16 Analysten: Airbnb | ASML | American Express | Netflix u.v.m.



