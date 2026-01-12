Trump prüft Einsatz im Iran - Hunderte Tote bei Protesten

- von Parisa Hafezi und Rami Ayyub und Maayan Lubell

12. Jan (Reuters) - Die Lage im Iran ist angesichts der anhaltenden Proteste weiter angespannt.

Die in den USA ansässige Menschenrechtsorganisation Hrana geht inzwischen von fast 500 Toten aus, darunter 48 Sicherheitskräfte. Mehr als 10.600 Menschen seien ⁠festgenommen worden. Die Zahlen steigen ‍stetig, allerdings ist der Informationsfluss aus dem Iran seit Tagen durch eine von den Behörden verhängte Internetsperre stark eingeschränkt. US-Präsident Donald Trump warnte den Iran mehrfach vor der Tötung von Demonstranten. Am Sonntag erklärte er, er prüfe ‌verschiedene Optionen, darunter auch militärische. Nach Angaben des iranischen Außenministers Abbas Araghtschi ist die Lage vollständig unter Kontrolle.

Der Iran habe Kontakt zu den USA aufgenommen, um über sein Atomprogramm ‍zu sprechen, erklärte Trump. Er warnte die iranische Führung erneut, die USA würden angreifen, sollten Sicherheitskräfte das Feuer auf Demonstranten eröffnen. "Das Militär prüft die Angelegenheit, und wir erwägen einige sehr vielversprechende Optionen", sagte Trump am Sonntagabend gegenüber Reportern an Bord der Air Force One. Irans Außenminister Araghtschi teilte mit, der Iran sei bereit zu einem Krieg, aber auch zum Dialog. Seit der Warnung von US-Präsident Trump seien die Proteste in Gewalt umgeschlagen, um für ein Eingreifen der USA einen Vorwand zu liefern.

Der Präsident ‍des iranischen Parlaments, Mohammad Baker Kalibaf, warnte die USA am Wochenende davor, ⁠sich zu verschätzen. "Um es ganz klar zu sagen: Im Falle eines Angriffs auf den Iran werden die besetzten Gebiete (Israel) sowie alle US-Stützpunkte und Schiffe unser legitimes Ziel sein", sagte Kalibaf, ein ehemaliger Kommandeur der iranischen Revolutionsgarden.

Die jüngsten Proteste im Iran halten seit gut zwei Wochen an. ‍Sie haben sich in der Hauptstadt Teheran an der steigenden Inflation entzündet, rasch ausgeweitet und richten sich nun auch gegen die Führung der Islamischen Republik. Die Behörden werfen den USA und Israel vor, ⁠die Unruhen zu schüren.

Aufnahmen aus Teheran, die am Samstag in den sozialen Medien veröffentlicht wurden, zeigten große Menschenmengen, die nachts marschierten, klatschten und skandierten. "Die Menge hat weder Anfang noch Ende", ist ein Mann zu hören.

Das Staatsfernsehen zeigte Dutzende von Leichensäcken auf dem Boden vor dem Büro des Gerichtsmediziners in Teheran und erklärte, die Toten seien ‍Opfer von Ereignissen, die von "bewaffneten Terroristen" verursacht worden seien. Außerdem wurden ‌Aufnahmen von Angehörigen gezeigt, die sich vor dem Forensikzentrum in Teheran versammelt hatten und darauf warteten, die Leichen zu identifizieren. Reuters hat die Standorte bestätigt.

Die Proteste sind die größte innenpolitische Herausforderung für die geistliche Führung des Irans seit mindestens drei Jahren. Die wirtschaftliche Lage hat sich durch internationale Sanktionen und den zwölftägigen Krieg im Juni, in dem Israel und die USA Luftangriffe auf den Iran flogen, verschlechtert. Die iranische Führung hat in der Vergangenheit wiederholt Unruhen überstanden, darunter Studentenproteste 1999, Proteste nach einer umstrittenen Wahl 2009 und gegen wirtschaftliche Notlagen 2019. Die bislang schwersten Proteste brachen 2022 aus und standen unter dem Motto "Frau, Leben, Freiheit". Sie hatten sich am Tod der 22-jährigen Jina Mahsa Amini entzündet. Die Kurdin war am 16. September 2022 in Polizeigewahrsam unter umstrittenen Umständen ⁠gestorben. Die sogenannte Sittenpolizei hatte sie festgenommen, weil sie unangemessen gekleidet gewesen sein soll.

